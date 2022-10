El Distrito III de Huelva contará con un Plan Especial de Mantenimiento y Limpieza

El Distrito III de Huelva contará con un Plan Especial de Mantenimiento, Limpieza, Aparcamientos, Accesibilidad y Servicios Sociales. El Pleno aprueba por unanimidad la iniciativa presentada por el Grupo Municipal del PP. Su portavoz, Jaime Pérez, manifestó que es una zona "muy poblada y requiere mejor atención, hay un déficit en limpieza, inversiones, aparcamiento y seguridad, sobre todo en la Navidad y Marismas del Odiel y una ausencia de mantenimiento".

Pérez apuntó que hay que terminar de urbanizar Marismas del Odiel y que la Junta de Andalucía concluya el programa Casa por casa, para acabar con "la infravivienda". También abogó porque el gobierno municipal saque a licitación la redacción del proyecto de urbanización y ampliación del Paseo Marítimo, aprovechando el itinerario paisajístico que promueve la Junta de Andalucía. Respecto a los aparcamientos, propone que se aproveche el borde inferior de las laderas del Conquero, desde la plaza de la Merced hasta la barriada del Carmen.

El concejal de Urbanismo, Manuel Gómez, manifestó que "todas las áreas municipales realizan de manera continua actuaciones de mejora" en el Distrito III. En relación a los aparcamientos, comentó que se van a poner en marcha medidas "que van a suponer mejoras", y recordó a la Junta de Andalucía que hay más de cien familias esperando el Casa por casa", a lo que añadió que "el Ayuntamiento de Huelva va a seguir trabajando por los vecinos y colaborando con las administraciones".

También por unanimidad se aprobó la propuesta de Vox de poner a punto del Parque Juan Duque, en El Torrejón. Su portavoz, Wenceslao Font, apuntó que "está degradado por el mal uso". La concejal de Hábitat Urbano e Infraestructura, Esther Cumbrera, aseguró que apuestan por el Distrito V y que trabajan en una parcela dotacional colindante al parque. Aparte, tienen previsto la instalación de parques infantiles en distintos puntos.

La propuesta del concejal no adscrito Néstor Santos para que se continúe dibujando pictogramas en los pasos de peatones al objeto de facilitar la movilidad en las vías públicas a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), salió adelante con los votos favorables de todos los grupos municipales salvo Ciudadanos. La concejal de Políticas Sociales e Igualdad, María José Pulido, recordó que el Ayuntamiento de Huelva fue pionero en dotar la ciudad de pictogramas "y se sigue trabajando para señalizar pasos de peatones". Indicó que se señalizan edificios y eventos culturales aunque "queda mucho por hacer".

También se aprobó la propuesta del grupo Vox para que no se perjudique con la implantación de Zonas de Bajas Emisiones a los comercios de proximidad y a la libertad de movimiento y acceso a los vehículos de vecinos y trabajadores. El portavoz, Wenceslao Font, pidió que se busquen alternativas a la pérdida de aparcamiento. La iniciativa fue apoyada por el PSOE y el concejal no adscrito Néstor Santos. El concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Luis Albillo, aseguró que "no se va a perjudicar al comercio ni a la libertad de movimiento" y que habrá "alternativas para aparcamiento y carga y descarga".

Se aprobó además por unanimidad la propuesta del Grupo Unidas Podemos de elaborar un Plan Municipal de Deportes para el fomento y la coordinación de la actividad deportiva en todas las edades. La concejal de Deportes, María Teresa Flores, manifestó que ya se está trabajando en el Plan Local de Instalaciones Deportivas, en el pliego para sacar a licitación la elaboración del plan, "que tendrá su consignación presupuestaria".

Otra de las mociones aprobadas de Unidas Podemos se centra en la adhesión del Ayuntamiento de Huelva a la Iniciativa Legislativa Municipal destinada a modificar la Ley Autonómica de Juego y Apuestas. Esta moción contó con los votos a favor de los grupos del PSOE, Ciudadanos, Unidas Podemos, Mesa de la Ría, y el concejal no adscrito Jesús Amador.