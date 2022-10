El Ayuntamiento pedirá a la Junta que apueste por Huelva como sede de la Agencia Espacial

El Ayuntamiento de Huelva pedirá a la Junta de Andalucía que apueste por Huelva como sede de la Agencia Espacial Española. Así se acordó por unanimidad en el Pleno a iniciativa de Ciudadanos. Todos los grupos políticos coinciden en ir "todos a una" con la candidatura onubense. Tras acordarse la candidatura en el Pleno del mes de julio, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, lo solicitó formalmente al Gobierno de España, a través de una carta dirigida al presidente, Pedro Sánchez, y también pidió por escrito al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que la apoyara.

El concejal de Empleo, Desarrollo Económico y Planificación Estratégica, Jesús Bueno, señaló que desde entonces se está trabajando para conseguir este objetivo. Se están buscando apoyos para ello. Explicó que han enviado una carta de adhesiones a todos los municipios de la provincia así como instituciones y a científicos de reconocido prestigio, una lista que se mostró convencido que "se seguirá incrementando". Recalcó que "Huelva es la mejor candidata" y desde el Ayuntamiento "se realizarán las gestiones necesarias para no perder esa oportunidad".

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Guillermo García de Longoria, manifestó que "hay que recordar al Gobierno y a la Junta de Andalucía que Huelva es la mejor opción, se lo merece y necesita este tipo de revulsivo para desarrollarse". Subrayó que hay que instar a la Junta de Andalucía "que apoye la idoneidad y dé preferencia" a la candidatura onubense, "que apueste por Huelva y le dé preferencia frente a otras candidaturas andaluzas".

Por otra parte, el Ayuntamiento instará al Gobierno a incluir en los Presupuestos Generales del Estado las inversiones que Huelva necesita. La iniciativa del Grupo Municipal del PP contó con el apoyo de todos los grupos políticos, excepto la abstención de Unidas Podemos y del concejal no adscrito Jesús Amador. El portavoz del Grupo Municipal del PP, Jaime Pérez, comentó que "estamos más lejos de la Alta Velocidad, del desdoble del Túnel de San Silvestre, de la Presa de Alcolea, del desdoble de la N-435 y de conseguir el carril de la autovía Huelva-Sevilla. Apuntó que "hay que recuperar el esfuerzo inversor y que llegue a Huelva". En esta sesión plenaria tomo posesión como concejal Patricia Pelegrín, del Grupo Municipal del PP.

El portavoz del PSOE, Francisco Baluffo, incidió en que el posicionamiento del equipo de gobierno "ha sido siempre el mismo, apoyar esa reivindicación porque es lo que se merece Huelva, gobierne quien gobierne y sea el partido que sea, apoyar las reivindicación de la ciudad y de la provincia, este alcalde ha estado siempre con su ciudad".

El concejal no adscrito, Jesús Amador argumentó que van a presentar enmiendas desde su partido Adelante Andalucía. El concejal no adscrito Néstor Santos recordó que hay un déficit "de 1.500 millones de euros, es necesario que se recojan en los Presupuestos las infraestructuras que Huelva necesita". El portavoz del Grupo Municipal de Vox, Wenceslao Font, resaltó que "son necesarias ese tipo de infraestructuras que nos hacen fuerte". El portavoz de Mesa de la Ría, Rafael Gavilán, afirmó que "todos somos conscientes del déficit de infraestructuras, un déficit de más de mil millones de euros".

La portavoz de Unidas Podemos, Mónica Rossi, decidió abstenerse por no estar de acuerdo con el proyecto de la Presa de Alcolea. El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos recalcó que "se trata de un problema de falta de inversión crónica que ningún Gobierno ha solventado y Huelva necesita de todo".

El Pleno también acordó, con los votos a favor de todos los grupos excepto de Vox, estudiar la creación de una Oficina Local de Ayudas Públicas, a propuesta de Ciudadanos. Una oficina para centralizar la información y facilitar el acceso de los ciudadanos a las ayudas de las diferentes administraciones públicas

La viceportavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Noelia Álvarez, indicó que hay pymes, autónomos y familias que no pueden acceder a ellas "por la ingente cantidad de trámites burocráticos, por el vocabulario jurídico o porque no tienen claro cuál es la administración", se trata de "centralizar la información y los trámites". Defendió que "las administraciones tenemos que dar un paso más y ayudar a todos los ciudadanos de Huelva en la gestión de estas ayudas, por ellos y porque es dinero que llega a la ciudad, no se trata de duplicar, se trata de agilizar y ser eficaces”.

El portavoz del Grupo Municipal de Vox considera que es "una duplicidad de servicio, que puede ofrecerse en los actuales: Servicios Sociales, Servicio de Atención al Ciudadano y Oficina de Desarrollo Estratégico, hay que potenciarlos con más personal y mejorar la eficiencia de los servicios públicos".