“Una disfuncionalidad técnica” paraliza las obras de la Edusi en el barrio de La Orden de Huelva

Las obras de remodelación de las plazas de Los Templetes y Andalucía, en el barrio de La Orden, enmarcadas en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Huelva (Edusi), llevan paralizadas varias semanas. Desde el Ayuntamiento de la capital onubense indican que el parón en las actuaciones urbanísticas, que está acometiendo "la misma empresa", se deben “a una disfuncionalidad técnica entre el proyecto y la obra”.

Explican desde el Consistorio que fue una vez iniciada la actuación cuando la adjudicataria se dio cuenta de esta disfuncionalidad técnica, lo que transmitió a la Administración local y ésta a su vez a la empresa que realizó el proyecto, que admitió que existía un fallo y que había que solucionarlo, lo que conllevará la modificación del proyecto, así como realizar todo el proceso administrativo correspondiente para poder llevar a cabo esa modificación.

Hay que realizar, por tanto, una serie de trámites, que conllevan sus plazos, y hasta que no se concluya con los mismos y se tenga el proyecto modificado no se podrán retomar las obras. No obstante, subrayan desde el Consistorio que la empresa que realizó el proyecto está viendo cómo realizar esa modificación y está en contacto con la adjudicataria de la remodelación de los espacios públicos para adaptar el documento.

Al Ayuntamiento le corresponde la parte administrativa y asegura que intentará agilizarla para que se “solucione rápido” y se puedan continuar las actuaciones urbanísticas.

Por su parte, vecinos que viven en el entorno de las plazas se mostraron “molestos” con la paralización de las obras. Indicaron que “todo está levantado y hay incluso ratas”.

La presidenta de la asociación vecinal Los Desniveles, Fali Gómez, apuntó que hasta la asociación han llegado “comentarios” de los ciudadanos afectados por la paralización de las obras. Indicó que desde el Ayuntamiento de Huelva no se ha informado a la asociación sobre el motivo del parón en las intervenciones.

La representante vecinal recordó que las vallas para delimitar la superficie donde se iba a actuar se colocaron antes de las elecciones municipales del 26 de mayo y las obras comenzaron “días después” de los comicios. Se empezó por la Plaza de Los Templetes y a continuación se inició en la de Andalucía. La rehabilitación de estos espacios públicos era una vieja reivindicación vecinal.

Ambas plazas públicas estaban muy deterioradas. La de Los Templetes no tenía ninguna dotación y la de Andalucía nunca se llegó a terminar, según recalcaron desde la asociación de vecinos. Es la cubierta de un aparcamiento, en la que no había zonas de sombra y el parque infantil con el que contaba era mínimo.

La reforma de Los Templetes supondrá una inversión de 879.454 euros, cofinanciado en un 80% con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y en un 20% por el Ayuntamiento de Huelva. Se actuará en una superficie de 11.570,38 metros cuadrados y la nueva plaza girará en torno a un gran espacio central delimitado por zonas verdes.

En la parte más alta se situará un área canina, accesible desde la calle Legión Española. En el otro extremo se proyecta un parque infantil y una zona de estancia. Se cambiará la pavimentación, la iluminación y el mobiliario público.

En cuanto a la Plaza Andalucía, con una superficie de 5.724,52 metros cuadrados, la inversión asciende a 591.465,14 euros. Se apuesta por un gran espacio verde a modo de colina. Se dotará el lugar de una pista multifuncional, un nuevo parque infantil, área de juegos populares y un parque biosaludables.

Para la generación de sombra, de la que carece actualmente, se instalarán pérgolas, creando así una zona de estancia y de reunión, protegida del sol y la lluvia.

Aparte, está previsto que se acondicione un pequeño espacio cerrado para la ubicación de un quiosco.