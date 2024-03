Desmentido: las fresas con Hepatitis A no se comercializaron en España

No, una partida de fresas procedentes de Marruecos contaminadas con norovirus no se comercializaron en España, fue la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN) la que alertó a las autoridades europeas sobre la presencia del virus intestinal en el producto, que tenía como destino Países Bajos, y que no llegó a comercializarse.

Mensajes compartidos en Facebook y en la red social X denuncian la llegada a España de fresas contaminadas con norovirus. «Si compras en mercadillos semanales, tiendas del barrio, en cualquier cadena … Si no sabes con certeza la procedencia no compres fresas , casi todas son de Marruecos y vienen con regalo incluido, heces humanas el Norovirus», se puede leer en mensajes en Facebook.

En X se afirma que, aunque la fruta marroquí fue detectada en la frontera de España, se liberó su distribución y pudieron llegar a las mesas de los consumidores españoles. «El Norovirus se detectó en las fresas marroquíes en un control realizado en frontera, pero se liberó su distribución y presumiblemente ya ha sido adquirido por los consumidores, por lo que se ha comunicado al ser potencialmente grave».

LAS FRESAS TENÍAN COMO DESTINO PAÍSES BAJOS Y NO SE DISTRIBUYERON EN ESPAÑA

Las autoridades españolas detectaron en frontera la presencia de norovirus en una partida de fresas marroquíes, cuyo destino final era Países Bajos, por lo que no fueron distribuidas en España ni en ningún otro país de la UE, como atestigua el sistema de alerta alimentaria de la Comisión Europea y ha confirmado la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).

Ello constata, además, que las importaciones de vegetales extracomunitarios son sometidos a controles fitosanitarios en frontera, tal y como se recoge la normativa europea contra las plagas vegetales.

Una búsqueda en internet conduce a la nota con referencia 2024.1047 del Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF) de la Comisión Europea en la que se especifica que España dio a la alerta alimenticia antes de que las fresas llegaran a su destino final en los Países Bajos, así como que este producto no fue comercializado.

España notificó el 14 de febrero la presencia de Norovirus genotipo II en fresas procedentes de Marruecos en la frontera. La amenaza de los patógenos es calificada de riesgo potencialmente serio lo que hace que se active la alerta en Países Bajos, destino final de la mercancía contaminada.

Por su parte, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha declarado que por ser la fresa un producto fresco y muy perecedero «en el momento en el que se dio la notificación se consideró que no existía producto en el mercado» . No obstante, continúan desde AESAN, la alerta se comunicó tanto a Marruecos como a Países Bajos.

Precisamente, EFE explicó recientemente que todos los productos agrícolas que se importan de terceros países de fuera de la UE pasan controles fitosanitarios en las aduanas de los países miembros y deben cumplir con los mismos estándares que los cultivos europeos,

¿QUÉ ES EL NOROVIRUS?

Los norovirus son virus muy contagiosos y una de las principales causas de los vómitos y la diarrea, así como de las enfermedades transmitidas por los alimentos, según explica el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

Asimismo, en declaraciones a EFE Verifica, Susana Jiménez, experta de la Sociedad Española del Aparato Digestivo, detalla que el norovirus provoca gastroenteritis aguda de 2-3 días de duración, aunque en la mayoría de los casos se manifiesta de forma leve y autolimitada y su tratamiento es el de los síntomas que produce.

La doctora Jiménez indica que el norovirus puede adquirirse por contacto con objetos contaminados (el virus se introduce en el organismo vía oral) o al ingerir agua o alimentos contaminados (principalmente verduras de hojas, frutas, moluscos).

El virus es muy común, según explica la Organización Mundial de la Salud (OMS), y en España se han experimentado brotes que han afectado en ocasiones al agua corriente de varias localidades y a productos de alimentación envasados.

En definitiva, el lote de fresas marroquís con presencia de norovirus fue detectado por las autoridades españolas a su llegada a la frontera, por lo que no se distribuyó ni en España ni en otro país de la UE, tal y como recoge el sistema de notificación europeo.