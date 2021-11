Denuncian la desaparición de un joven onubense de 14 años de un centro de menores de Jerez de la Frontera

Denuncian la desaparición de un joven onubense de un centro de menores de Jerez de la Frontera. Así lo ha confirmado a Huelva Información la madre, Ana Belén Rodríguez, que según señaló su hijo desapareció el pasado jueves día 11 a las 00:00 y "los educadores del centro pusieron la denuncia".

"Del niño no se sabe nada, no conoce Jerez. Ya no puedo más, soy una madre desesperada", expresó la madre. El desaparecido se llama José Manuel Graguera Rodríguez, tiene 14 años, mide 1,74 aproximadamente. Vestía chándal oscuro y llevaba deportivas, puede que lleve una gorra y tiene un pendiente con un cruz, además de otros piercings, según contó Ana Belén Rodríguez.

"Me han dicho que me van a mandar la denuncia al cuartel de Cumbres Mayores -donde vive la madre- porque quiero poner a mi hijo en los casos desaparecidos". Además de José Manuel, también ha desaparecido otro chico de origen marroquí, según explicó Ana Belén Rodríguez a este periódico.