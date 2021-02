Daniel Toscano: Un año para empezar a pulir un diamante en bruto

El 19 de noviembre del año pasado se cumplía un momento de la pequeña historia particular de la provincia de Huelva. Una institución como la Cámara de Comercio cerraba una etapa de 24 años con la misma figura como máxima representación. Con el relevo de Antonio Ponce al frente de la misma, se daba paso no a un relevo más que necesario, sino a una nueva manera de entender las cosas, un nuevo aire en el papel que hasta ese momento desarrollaban los empresarios, una nueva generación de emprendedores que ha de pilotar la transformación económica de toda la provincia. El relevo ha tenido unas consecuencias inmediatas. El papel de la Cámara de Comercio soporta desde hace un año un carácter más reivindicativo, más implicado en cuestiones que hasta ese momento se habían dejado para otros actores y que los nuevos gestores entienden que les implican de lleno.

Daniel Toscano ha dado la vuelta a ese formato y lo ha hecho de inicio. Poco esperaba, en cualquier caso, que nada más tomar posesión de la presidencia de la institución cameral, tuviera que hacer frente a la mayor crisis económica que haya sufrido la provincia de Huelva en su historia moderna. No ha rehuye, como tampoco las eternas reivindicaciones sobre unas infraestructuras que en este entorno se antojan más necesarias que nunca. El presidente de la Cámara de Comercio, no obstante, no sólo se empeña en ver la botella medio llena, sino que alaba lo que hay en su interior. Llamadas al optimismo y a una recuperación que cree “que tendrá forma de V, será muy rápida, porque los cimientos están igual de firmes que estaban hace unos meses. No venimos de una guerra tras la que es necesario reconstruirlo todo; ahora únicamente toca ponerlo en marcha”.

Toscano reconoce que se dio cuenta de inmediato del “enorme potencial que tenía y de las cosas que se podrían cambiar con ella, que eran muchas”. Tiene un mantra que es la “potenciación del tejido productivo de Huelva” que apunta como uno de sus objetivos primordiales, a través de “fondos de las instituciones europeas o de Cámara España y del Consejo andaluz de Cámaras que si no existiéramos, no podrían llegar a las empresas. Estamos hablando de líneas para la digitalización de las empresas que en estos momentos es imprescindible; la formación o el reciclaje formativo de los empresarios, que tenemos que potenciar”.

Capacidad empresarial

Toscano defiende la capacidad del empresariado onubense por cambiar la manera de encarar su presencia en los distintos mercados y en la urgencia que éstos plantean en cuanto a la adaptación a las nuevas maneras de entender la participación en los mismos. En este caso, la estructura de las empresas onubenses, “la inmensa mayoría de ellas pymes, donde el empresario es un trabajador más, que tienen que cubrir muchas secciones de esa empresa y le cuesta mucho levantar la cabeza. Es ahí donde nosotros queremos incidir en que tenemos que pararnos un poco y ver hacia dónde nos dirigimos. Hay que profesionalizarse”.

Lo que también defiende es en los cambios que trae consigo una pandemia que ha modificado, sin duda para siempre, muchas de las formas de actuar a las que tendrán que hacer frente los emprendedores a partir de ahora. “Estamos en una revolución digital y la pandemia lo ha acelerado” y asegura que “no volveremos a lo que teníamos atrás. Lo vivimos en primera persona, sin estudiarlo en los libros y por ejemplo, esa digitalización va a estar presente en todos los procesos de la empresa a partir de ahora”.No obstante, tampoco da de lado a la industria tradicional, uno de los tractores económicos de la provincia junto con la agricultura y al turismo. Esa industria ha sido, es y será, generadora de riqueza y empleo como ninguna otra y estará también presente en el futuro económico de la provincia. “Actualmente la industria es de los sectores que pueden soportar los envites de una situación de crisis económica como la que atravesamos ahora”.

Para Toscano, no obstante, “hay que reconocer que su capacidad de absorber empleo en la provincia ha llegado a su límite, por lo que es necesario buscar otras fórmulas”.

El año de la zal

Entre ellas, sobresale tal vez la mayor iniciativa de captación de nuevas empresas, respetuosas con el entorno pero que dejarán en Huelva esa inversiones que no llegarán de ningún otro sitio. Para Toscano, este recién estrenado año es “el de la Zona de Actividades Logísticas”. Para él se trata de “potenciar que el valor añadido de las actividades de Huelva, pueda quedarse aquí”, algo para lo que es fundamental el concurso de otro de los actores fundamentales para entender la recuperación económica de la provincia”.

Para Toscano “tenemos la suerte de tener en la cabeza de esa nueva industrialización de Huelva al Puerto, “una entidad que tiene un objetivo claro, como es su propio desarrollo y del entorno en el que se enclava. Así tiene muy claras sus prioridades como es la del Corredor Atlántico y poder albergar a empresas de logística que deben potenciar el desarrollo del puerto y de toda la provincia”. Tienen la ventaja de “que no miran a corto plazo como hacen muchas veces las administraciones, sino que su objetivo es a largo plazo, con la idea de lo que pueden llegar a ser dentro de unos años y eso es lo importante”.

Un listado eterno

Es esa relación con la clase política la que, seguramente, le ha traído más dolores de cabeza. La poca empatía de los representantes de las administraciones, es uno de los aspectos que lastran la actividad empresarial. La necesidad de llevar a cabo proyectos y las innumerables trabas con las que se topan “no conviene ser generalizadas. Hay algunos que sí son proactivos con nuestras necesidades y otros a los que parece que les da miedo actuar.La Administración debe ser un ente facilitador y cuando haya diferencias de color político, sí sería necesario el poder interactuar de otra manera”.

Donde sí pierde la serenidad es a la hora de encarar el listado de infraestructuras pendientes en la provincia, algunas de primera necesidad, como son la capacidad de poder tener energía eléctrica en ciertas partes de la provincia “especialmente de Valverde para el norte” y en especial la de una de las eternas promesas realizadas a golpe de fotografía como es el Túnel de San Silvestre. Un año después de que la destacara como una de sus prioridades, sigue en el limbo de una legislación aprobada, los trámites terminados y ni un euro para ponerla en marcha. Toscano es contundente: “cuando salimos de la provincia, nos damos cuenta de lo que nos falta, aunque por otro lado, tenemos la ilusión de tantas cosas que nos quedan pendientes, porque Huelva es un diamante en bruto que hay que pulir y estamos convencidos que veremos pronto ese relanzamiento”.

Sobre el túnel, no ahorra calificativos: “es un despropósito, pedimos agua. Somos una provincia con excedente hídrico y no tenemos garantizado el suministro.Alguien no ha hecho bien su trabajo en los últimos años. Es una desfachatez que no esté metido en una partida nominal en los Presupuestos Generales del Estado. Dicen que está incluido en partidas no nominales, pero son las mismas que les han prometido a otras provincias, con lo que es una falsedad completa”. Si el túnel colapsara, hay que preguntarse quién sería responsable. Hay que ir todos a una, porque es un lastre para atraer inversiones a la provincia”.

Para solventar otra de las carencias como es la llegada de la Alta Velocidad, desde la Cámara se ha propuesto sortear la falta de inversiones con una línea entre Faro y Sevilla que debe contar con los parabienes europeos dado que se trata de un proyecto transfronterizo, algo que facilitaría la financiación del mismo. La nueva plataforma del Ramal Central y la entrada en el Corredor Atlántico, debe proponer un avance más.

El proyecto ceus

Donde sí parece haber avances en el proyecto CEUS. La entrada de Pedro Duque, ministro de Ciencia y Tecnología da alas a una infraestructura dormida entre peleas administrativas. Para Toscano, es “un proyecto ilusionante y ahora creemos que está más cerca que el año pasado. Hay una conciencia de lo que supondría para todo elector aeroespacial andaluz. Ahora hay un nuevo actor con intención de facilitar su financiación,así que ahora lo que intentaremos es agilizar la Declaración de Impacto Ambiental que se necesita para que sea una realidad”.

Lo que sí parece estar más cerca es el nuevo aeropuerto privado que pretende paliar en parte el aislamiento de Huelva. Los trámites están hechos y únicamente hace falta que alguien de el pistoletazo de salida a un proyecto “que cuenta con todos los parabienes. Esto va a comenzar en breve, al menos los movimientos de tierra, que están a la espera de que alguien de el permiso correspondiente”.

El primer año de la legislatura está cumplido. Todavía queda tiempo para empezar su continuidad. El anterior presidente de la Cámara de Comercio permaneció en el cargo 24 años. Toscano no quiere ni imaginar un periodo tan largo. Lo que sí tiene clara es su apuesta por ayudar en lo que pueda al relanzamiento económico provincial del que está convencido que llegará más pronto que tarde.No elude la necesidad de dar una fecha para que termine esta incertidumbre absoluta en la que nos encontramos. “Para después del verano, puede ser septiembre u octubre, llegará la recuperación que será más rápida de lo que creemos. Estoy absolutamente convencido”.