La DIA de la Línea de Alta Velocidad Sevilla-Huelva se pierde en su tramitación

Nuevo retraso en la tramitación del proyecto de Línea de Alta Velocidad Sevilla-Huelva. El proceso para la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) está estancado, ahora que se cumplen diez meses de la recepción oficial del expediente por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Detrás del enésimo contratiempo está una nueva solicitud de información adicional al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. No hay más datos. Ni estimaciones de cuándo podría finalizar el procedimiento y otorgarse la necesaria DIA al proyecto.

Los plazos establecidos por la ley aplicable marcan que, en una tramitación normal, el procedimiento abierto debería concluir con la formulación de la evaluación ambiental a los cuatro meses de la recepción del expediente, que se estableció el 30 de junio. En caso necesario, y debidamente justificado, incluso, se podría aplicar una prórroga de dos meses adicionales. Pero el 30 de octubre y el 30 de diciembre, fechas límite de esos plazos establecidos, quedan lejos ya, sin noticias oficiales sobre el proceso. El próximo viernes es 30 de abril, habrán pasado otros cuatro meses, pero tampoco ha trascendido ninguna nueva información a nivel político, ni en Madrid ni en Huelva.

La tónica habitual de Transición Ecológica es no facilitar información de las evaluaciones ambientales que están en marcha. No lo hacen hasta que no concluya el procedimiento. Este periódico, en cambio, sí ha conseguido esta semana que fuentes del Ministerio de Transportes confirmen que la evaluación ambiental sigue su curso, pero que ha quedado supeditada a una solicitud de información adicional, que ahora mismo “se está completando” por parte del ministerio de José Luis Ábalos como promotor del proyecto. No se dice más.

Ya el pasado verano se advertía que la DIA es uno de los procedimientos más laboriosos a los que se puede someter un proyecto público y que durante el análisis técnico del expediente se podría reclamar al promotor nueva documentación, complementaria al expediente recibido.

La solicitud de información adicional paraliza el cómputo de los plazos para la DIA

En este posible caso, como ha ocurrido ahora, se detiene el cómputo de los plazos establecidos por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. El contador volverá a ponerse en marcha cuando los técnicos de Transición Ecológica dispongan de toda la información requerida. Pero se desconoce qué escollo se ha encontrado en el expediente para que sea necesario ampliarla aún más. Tampoco hay datos del momento en que se produjo esa solicitud de información, ni lo que resta para que se complete el proceso de evaluación. Ni siquiera cuándo la tendrá lista el Ministerio de Transportes para remitirla de nuevo al departamento encargado de la evaluación. La Alta Velocidad vuelve a ralentizarse para Huelva y su proyecto queda parado de nuevo en vía muerta.

El proceso actual arrancó casi tres años atrás, el 10 de julio de 2018, cuando la Secretaría General de Infraestructuras, del entonces Ministerio de Fomento, aprobó en primera instancia el estudio informativo de la Línea de Alta Velocidad Sevilla-Huelva. Fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el día 25 de ese mismo mes, lo que abrió un plazo de 45 días hábiles para la información pública y la presentación de alegaciones.

Pero aún había un año para la tramitación del expediente, antes de darle curso a Transición Ecológica. El gran número de alegaciones presentadas llevó a una solicitud de seis meses adicionales. Y se llegó al 27 de marzo de 2020, cuando debía cerrarse ese periodo para ir en busca de la DIA.

El ministro José Luis Ábalos llegó a asegurar, en un acto del Partido Socialista en Huelva, que esos plazos se cumplirían y que el traslado del expediente se haría efectivo a finales de marzo. Fuentes ministeriales aseguraron posteriormente a este periódico que así fue, si bien el Ministerio de Transición Ecológica registró la recepción el 30 de junio, fecha de inicio del cómputo para la DIA.

En estos diez meses que han transcurrido desde que oficialmente se pusiera en marcha el proyecto, ha cobrado fuerza una nueva petición social en la provincia onubense relacionada con el mismo proyecto. Los empresarios quieren que el tramo Sevilla-Huelva se vincule al proyecto de conexión en alta velocidad ferroviaria con el sur de Portugal, con Faro. El Gobierno luso ya ha mostrado su deseo de que así sea, aunque el español, por el momento, como indican desde Lisboa, no está por la labor de contribuir al proyecto transfronterizo.

Con los fondos de recuperación liberados por la Unión Europea a raíz de la crisis económica provocada por la pandemia, se apunta a la convocatoria Next Generation para que esta línea se pueda vincular al desarrollo del Algarve y Andalucía, a la cohesión entre territorios con gran potencial. La Consejería de Fomento, de hecho, ya anunció que trasladaría el proyecto al Gobierno, aunque no ha trascendido si efectivamente se ha formalizado la petición.

Mientras otros proyectos de alta velocidad se desarrollan en España, en Huelva se sigue pendiente de la promesa para salir del aislamiento y su crisis estructural.