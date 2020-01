El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico debe recibir en menos de dos meses el expediente completo del Estudio informativo de la línea de alta velocidad Sevilla-Huelva para que elabore la Declaración de Impacto Ambiental, imprescindible para ejecutar el proyecto de AVE para la provincia onubense. Ese último trámite no tendría que llevar más de otros cuatro meses, tras lo que habilitará al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para licitar el nuevo trazado ferroviario. Entre demandas ciudadanas que no cesan y anuncios de reuniones políticas, el AVE parece que no se ha alejado y sigue avanzando hacia Huelva. Aunque todavía le queda para que tome la velocidad suficiente y que nada lo detenga.

Desde que se iniciara el proceso de información pública del estudio informativo, en julio de 2018, no se han vuelto a dar señas del proyecto. Ni el Gobierno ha informado de su evolución este tiempo ni tampoco se han aportado novedades desde ningún estamento de la provincia. Pero detrás de este largo paso de año y medio, según ha averiguado este periódico, hay una prórroga de los plazos que llega hasta el primer trimestre de este 2020, por la necesidad de nuevos informes ambientales que se deben incorporar al expediente definitivo. El mismo que tendrá que validar en los próximos meses, finalmente, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco).

La etapa actual del proyecto empezó el 10 de julio de 2018, cuando la Secretaría General de Infraestructuras, del entonces Ministerio de Fomento, aprobó el estudio informativo de forma provisional. Enseguida, el día 25, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el anuncio del proceso de información pública para la presentación de alegaciones “sobre la concepción global del trazado, en la medida que afecte al interés general”.

El plazo previsto para la formulación de observaciones era de 45 días hábiles, a concluir el 27 de septiembre de 2018, tanto en la tramitación sectorial, según la Ley del Sector Ferroviario, como de la tramitación ambiental, mediante la Ley de Evaluación Ambiental. Precisamente, según esta última (Ley 21/2013), una vez finalizado el periodo de información pública, la documentación expuesta, junto con el análisis de las alegaciones recibidas, debe remitirse al actual Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que es el órgano ambiental competente en el proceso, para la formulación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

La misma normativa establece que la información pública a efectos ambientales tiene una validez de un año desde que finaliza el periodo de exposición, por lo que el 27 de septiembre de 2019 acababa el plazo para remitir el expediente completo al órgano ambiental para solicitar la emisión de la DIA. Sin embargo, poco antes de que concluyera, el pasado verano, se estimó necesario ampliarlo por seis meses más, según contempla la Ley de Procedimiento Administrativo. El horizonte, de esta forma, se extendía hasta el 27 de marzo de 2020.

El motivo de esta prórroga, explican fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, fue la falta de algunos de los informes preceptivos correspondientes de administraciones y organismos que debían pronunciarse en el periodo de información pública, dentro de lo que se denomina trámite de audiencia. Enmarcado en éste, la Subdirección General de Biodiversidad y Medio Natural, del ahora Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, emitió un informe en el que indicaba la conveniencia de incorporar además al expediente estudios adicionales sobre la protección de la flora, fauna y hábitats afectados por la construcción de la infraestructura entre Huelva y Sevilla.

Fuentes ministeriales han indicado ahora a Huelva Información que el proceso de información pública y audiencia a administraciones, también tras el envío de cartas a los organismos públicos correspondientes, se saldó con un total de 35 alegaciones: 16 de ellas de particulares, correspondientes al trámite de información pública, y otras 19 de administraciones y organismos, a través del trámite de audiencia.

En estos momentos, aseguran las mismas fuentes, los informes preceptivos que se esperaban han sido ya recibidos y sólo queda la conclusión de los estudios adicionales requeridos por la Subdirección General de Biodiversidad y Medio Natural, que, en cualquier caso, indican, no va a suponer un nuevo retraso del plazo actual en curso.

De esta forma, antes del 27 de marzo próximo, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana remitirá al Miteco el Estudio informativo de la línea de alta velocidad Sevilla-Huelva expuesto al público, más el informe que recoge y analiza todas y cada una de las observaciones realizadas desde julio de 2018.

El siguiente paso será el análisis técnico del expediente y la formulación de la Declaración de Impacto Ambiental, para lo que el Ministerio contará con un plazo de 4 meses desde la recepción del documento. También la Ley 21/2013, que regula la evaluación ambiental, contempla una posible prórroga de dos meses adicionales “debido a razones justificadas, debidamente motivadas”. De esta forma, y en el peor de los casos, la DIA debería emitirse y trasladarse de nuevo al Ministerio de Transportes antes del 27 de septiembre, o del próximo 27 de julio si no fuera necesaria una nueva prórroga.

Con la DIA incorporada al proyecto, será el Ministerio de José Luis Ábalos el que deba aprobar entonces, de forma definitiva, el estudio informativo, que determinará la inclusión de la línea de alta velocidad de Huelva en la Red Ferroviaria de Interés General, según marca la normativa vigente. La resolución del expediente de información pública será recogida, además, en el BOE. Y el AVE de Huelva tendría ya el camino despejado para su licitación. Al menos, en teoría. Todo pasará, también, por la presión que se ejerza desde Huelva para que no haya más demora. Porque la pelota también está en tejado onubense.