Cs pedirá al Ayuntamiento el apoyo al proyecto Ceus que creará unos 800 empleos

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huelva, Guillermo García de Longoria, ha anunciado la presentación de una moción para que el pleno municipal apoye el proyecto Ceus que “consideramos estratégico y fundamental para la provincia y por tanto, para la capital, un proyecto que va a generar casi 800 puestos de trabajo de calidad entre contrataciones directas e indirectas y que no podemos dejar escapar para nuestra ciudad”.

García de Longoria pedirá en el pleno del próximo miércoles que el alcalde de la capital, Gabriel Cruz, “traslade un apoyo firme de la ciudad al Ceus, se sume a las peticiones que ya se han realizado desde la Cámara de Comercio y la Federación Onubense de Empresarios (FOE), lidere el impulso que se necesita desde Huelva y medie ante el Ministerio de Defensa para que dote presupuestariamente el proyecto y culmine las últimas gestiones, una vez que la Junta de Andalucía ya ha cumplido con su parte y hay que realizarlo antes del próximo 9 de octubre, cuando cumpliría la Declaración de Impacto Ambiental y se podrían perder los fondos de la Unión Europea”.

Según el portavoz municipal de Ciudadanos, “con un pronunciamento favorable del pleno del Ayuntamiento de Huelva, se podrá conseguir mayor fuerza de cara tanto a obtener las inversiones necesarias como a agilizar los procesos que todavía están pendientes, por eso le pedimos al alcalde Cruz que medie, apoye y lidere la defensa de los intereses de nuestra ciudad, como también se lo pediremos a la Junta de Andalucía y al Gobierno central.

Por otra parte, García de Longoria ha señalado que el grupo municipal va a presentar tres preguntas en el pleno del próximo miércoles relativas al Plan AIRE para la creación de empleo, las mejoras en los establecimientos hosteleros del Paseo de la Ría y las deficiencias que presenta el Registro del Ayuntamiento de Huelva. Respecto a la primera pregunta, el portavoz de Cs pedirá explicaciones al alcalde Gabriel Cruz de “por qué la capital es el único municipio de la provincia que ha rechazado solicitar la ayuda de la Junta de Andalucía de 2,1 millones de euros para crear empleo” a través de la iniciativa AIRE a la que sí se han sumado los 79 pueblos restantes de todos los partidos políticos, “perjudicando de esta manera a los desempleados de Huelva que no van a poder optar a ser contratados en estos puestos de trabajo, algunos con un contrato con una duración de seis meses”.

Ciudadanos también solicitará al Ayuntamiento de la capital que coordine con el Puerto de Huelva un plan de mejora de mejora de espacios de hostelería y restauración para los diez kioscos existentes en el Paseo de la Ría que “se diseñaron mal, no dan respuesta para lo que se necesita y que, además, no son rentables para los concesionarios”. Y, por último, García de Longoria pedirá a Gabriel Cruz, que “solucione urgentemente la saturación en la que se encuentra actualmente el servicio de atención al ciudadano y el registro municipal” que está afectando a cientos de onubenses que no están pudiendo acceder a los documentos que debería facilitarle su ayuntamiento y que son imprescindibles, en muchos casos, para que puedan acceder a las ayudas que están dando las administraciones a los afectados por la crisis del Covid-19 y que pueden perder si no acceden en el plazo correspondiente a esa documentación.