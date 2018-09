Cruz inicia el frenético curso político electoral bajo el paraguas de la Edusi

Por delante, en cualquier caso, quedan tantos proyectos y aspiraciones que, según aseguró Cruz, no piensa en otra cosa que no sea "el interés de los ciudadanos y el futuro de Huelva sin descuidar su presente".

Los cabezos: el equilibrio entre el crecimiento y la idiosincrasia

El hecho de que el Ayuntamiento no haya respondido al requerimiento que el Defensor del Pueblo Andaluz le hizo en julio, cuando le pidió información sobre el plan urbanístico del cabezo de La Joya tras admitir a trámite una queja planteada por el Círculo Patrimonio Cultural, es una circunstancia, en palabras del alcalde, "no deseada, no provocada y no prevista". Así lo señaló ayer Gabriel Cruz, quien apostilló que la petición será atendida inmediatamente. Por otra parte, el regidor apuntó que, una vez transcurrido el periodo de exposición pública del proyecto y, una vez presentadas las alegaciones pertinenentes, todas ellas serán atendidas "con absoluto rigor y sensibilidad". A juicio de Cruz, "los cabezos forman parte esencial de la idiosincrasia de Huelva, pero desde luego nadie los queremos ver como está, por ejemplo, el de la Joya". Bajo su punto de vista, entre el cero y el cien hay una gama amplísima, y hay un PGOU de 1999 (con una serie de derechos de particulares y con actuaciones programadas) que se va a revisar, por lo que "lo importante es encontrar ese punto de equilibrio que nos permita modernizarnos, desarrollarnos, hacer ciudad, crecer, mejorar y ser más accesibles, a la vez que se preserva el patrimonio y y se defiende nuestra historia". En este sentido, el alcalde insistió en que "debemos ser sensibles y cuidadosos con el presente y el futuro de Huelva -que no sólo es para nosotros, sino para generaciones futuras-, preservando siempre los elementos que la definen y su ideosincrasia, pero también procurando las acciones destinadas a su crecimiento, desarrollo, modernización y a que coja peso como ciudad y nos sintamos orgullosos de ella".