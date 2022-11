El alcalde de Huelva expone en un foro "las buenas prácticas" impulsadas en la ciudad

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha participado en la jornada El reto de la sostenibilidad y los gobiernos locales celebrada en el Palacio de Congresos de Estepona y organizada por el Ayuntamiento de la localidad y la FEMP, en colaboración con la FAMP.

En este marco nacional de debate sobre la sostenibilidad urbana, Gabriel Cruz y los alcaldes y alcaldesas de Castellò, Conil de la Frontera, Córdoba y Santander han expuesto las buenas prácticas sobre políticas sostenibles que se están llevando a cabo en sus municipios, así como los principales retos en este campo.

El alcalde ha coincidido con el resto de alcaldes en el papel de la planificación como un factor determinante de la sostenibilidad tanto ambiental como social y económica y, al respecto, ha dado cuenta de los proyectos con los que Huelva se ha adelantado en este campo, como el Plan de Infraestructuras Verdes, la creación de las Zonas de Bajas Emisiones. Unas actuaciones que “hemos llevado a cabo no sólo pensando en el concepto nuevo de sostenibilidad, sino sobre todo en la amabilidad de nuestra ciudad, el disfrute y calidad de vida de los ciudadanos, y la prosperidad y felicidad de nuestro territorio”.

Asimismo, Cruz ha reclamado la necesidad de abordar los retos de sostenibilidad en el ámbito local “contando con la ciudadanía” y “definiendo con los vecinos el espacio de ciudad acorde con la aspiración que tenemos todos como colectividad”. “Si la ciudadanía no participa, no entiende, no asume y no se forma, entonces es muy difícil que podamos implantar unas prácticas sostenibles en nuestro territorio”.

De otro lado, en la relación al proceso de adaptación de Huelva a la Agenda Urbana como ciudad industrial, ha destacado “la oportunidad única que se le presenta a la ciudad, ya que reunimos unas condiciones fantástica en la transición energética a la que estamos abocados a través del hidrógeno verde, tanto para la sostenibilidad del planeta como para mantener la capacidad competitiva de nuestras empresas”.

A este respecto ha puesto de manifiesto el papel del Ayuntamiento como socio institucional del hub de hidrógeno verde, al objeto de incidir de manera directa como participante en el desarrollo de un proyecto de generación de energía que repercute en nuestro territorio.

Por último, dado cuenta de algunos de los casos de prácticas sostenibles que han sido propiciados por el Ayuntamiento onubense, recalcando el aumento en un 20% de la cobertura vegetal de zonas verdes y la gestión sostenible de su mantenimiento; el adelanto de la implantación de dos zonas de bajas emisiones en la ciudad enmarcadas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y a través de los fondos Next Generation; el Plan de Sostenibilidad Turística de la Playa del Espigón, que ha sido certificado y reconocido por el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE); y la puesta en marcha del Congreso Iberoamericano Gastronómico Binómico, centrado en la sostenibilidad alimentaria como uno de sus principales objetivos.