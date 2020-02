Cruce de acusaciones en el PP por la ausencia de José Luis Rodríguez al acto del 40 aniversario del Parlamento

El PP organizó el pasado viernes un acto en su sede provincial para homenajear a los diputados que han representado a Huelva en el Parlamento Andaluz en los 40 años de democracia. Fue un encuentro sencillo en el que convivieron ilustres y veteranos populares. Una ocasión para reivindicar el papel del PP en las cuatro décadas de la autonomía andaluza.Al acto no acudió el exalcalde de Gibraleón y parlamentario regional José Luis Rodríguez Domínguez, una ausencia que ha probado un cruce de acusaciones entre la dirección y el afectado.

El PP insiste en que fue avisado por whatsapp. En concreto, el partido sostiene que fue el secretario general del PP de Huelva, Alberto Fernández, quien lo hizo el jueves en nombre del presidente provincial, Manuel Andrés González. José Luis Rodríguez Domínguez sostiene que “nadie me avisó y si dicen lo contrario mienten”.

El ex regidor olontense lamentó en una carta dirigida a este diario que no fue invitado, pese a que en la nota remitida se le incluía entre los presentes. “No fui invitado en ningún momento a dicho acto por ningún conducto”, sostiene. Rodríguez detalla que “cuando vi la información mi sorpresa y perplejidad fue doble. Por un lado por la no invitación al mismo y por otro por reflejar en la redacción de la noticia mi presencia en dicho acto”. El exalcalde ironiza con que “hice acto de memoria de forma inmediata, la que al parecer le ha ‘faltado’ o ‘fallado’ a alguno o alguna, y constato que no he cambiado de numero de teléfono en los últimos años, ni tampoco de dirección de correo electrónico, registros ambos que figuran tanto en la sede regional del PP de Andalucía así como en la sede provincial en base a los numerosos cargos públicos ocupados, el último de ellos hasta hace muy poco como Consejero de la Radio y Televisión de Andalucía”. (…). “Se me vino también a la memoria de las posibles causas del ‘lapsus’ u ‘olvido’ de alguno o alguna el hipotético impago de la cuota del partido pero he comprobado que en los últimos 35 años tampoco se ha producido dicha circunstancia”. Rodríguez responsabiliza a “al presidente provincial, Manuel Andrés González,o bien la secretaria regional Dolores López” ya que insiste en que “no estuve invitado, ni nadie en nombre del partido se dirigió a mí en ningún momento, aún conociendo suficientemente la forma de hacerlo, como ha hecho por cierto el Parlamento de Andalucía para el acto a celebrar el 27 de Febrero, y como me imagino ha hecho con todas las diputados”.

A los dirigentes del PP “que han sufrido el ‘lapsus’ u ‘olvido’ de ser el único Parlamentario del PP de Huelva en no ser invitado al acto de mi partido decirles simplemente que cuiden la memoria porque la salud siempre es lo más importante y de paso, si sus múltiples ocupaciones se lo permiten, que haciendo ejercicio de memoria recuerden la célebre frase de Cicerón ‘historia magistra vitae’.