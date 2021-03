Coronavirus Huelva: El comercio y la hostelería de la provincia abre desde hoy hasta las 21:30

El Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto redujo el nivel de alerta en todos los Distritos Sanitarios de la provincia de Huelva a Nivel 2, lo que significa que a partir de hoy el comercio y la hostelería de todos los municipios onubenses podrán ampliar su horario de apertura hasta las 21:30. Hay cuatro municipios que se quedan fuera de esta apertura en las restricciones al pertenecer al Distrito Sanitario de Sevilla Norte, que se mantiene en el Nivel 3 de alerta. Estos son: Santa Olalla del Cala, Zufre, Arroyomolinos de León y Cala.

El Comité reunió ayer, presidido por la delegada territorial de Salud y Familias, Manuela Caro, para analizar los datos epidemiológicos de incidencia de la Covid-19 en la provincia en función de la tasa de incidencia actualizada.

A la luz de estos datos se decidió rebajar a Nivel 2 toda la provincia; los umbrales que marcan los niveles están publicados y tienen en cuenta seis indicadores: Incidencia Acumulada a 14 días, IA en mayores de 60 años, pruebas PDIA, porcentajes de trazabilidad, índices de camas UCI e índice de hospitalización. Además, todos los municipios están abiertos perimetralmente. La vigencia de las medidas adoptadas será de siete días a contar desde las 00:00 de hoy tras su publicación en el BOJA.

El presidente de Huelva Comercio, Antonio Gemio, mostró su “satisfacción y alegría” por volver al horario que “nos corresponde”. Aunque no cesó su reivindicación de que “el comercio no es el culpable de esta pandemia porque mantenemos todas las medidas de seguridad”, al tiempo que “no entendemos como siempre se toman medidas contra el pequeño comercio –cuando se anuncian restricciones–”. En esta línea, Gemio aseguró que si en un futuro continúan las restricciones a los pequeños comerciantes “habrá una cascada de cierres y de personas que van a ir al paro”. Y es que, recordó que “ninguna medida viene acompañada de una ayuda directa”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Provincial de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Huelva, Rafael Acevedo, señaló que todo lo que “abran el grifo bienvenido sea pero no nos va a salvar la vida, con todo lo que hemos perdido”. Además, añadió que esta medida no beneficia a los restaurantes porque “no pueden dar cenas”. “Lo suyo sería que alargasen el toque de queda hasta la 01:00 y cerrar nosotros a las 00:00. Hubiese sido lo correcto”. Por último, el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería de Huelva, Antonio Ramón Macías, señaló que la nueva medida de horario “es un halo de esperanza aunque no es la panacea” porque “es muy difícil que la gente cene antes de las 21:30”. “Seguimos pidiendo ayudas directas”, y además reclamó la apertura perimetral de la provincia ya que es “fundamental para la Sierra y la Costa” ya que “dependen de gran parte” de gente de fuera.