Coronavirus Huelva: El aumento de casos provoca la reventa de entradas de fiestas de Nochevieja

El aumento de contagios ha generado preocupación entre jóvenes con entradas para fiestas de Nochevieja que, además de decidir no asistir por su "rechazo" a la celebración, han mostrado su malestar, sobre todo a través de las redes sociales, a raíz de que los locales de ocio nocturno "no asuman" la devolución de las entradas por la situación sanitaria. Por ello, ahora tratan de revender en internet las entradas.

El presidente de la Asociación de Ocio Nocturno de Huelva, perteneciente a la Federación Onubense de Empresarios, Óscar Nova, señaló que sobre la devolución del dinero de entrada es un tema "interno de cada sala". Además, expuso que los empresarios del sector son conscientes de la situación por lo que estarán "bien ventiladas la salas", así como la habilitación de las zonas de terraza. Asimismo, recordó que se pedirá el Pasaporte Covid obligatorio a los clientes. Por último, señaló que fiestas en Huelva habrá pero que "no habrá grandes masificaciones de personas. El aforo y el horario es el que tenga cada sala".

También, la Junta de Andalucía expuso a Huelva Información que no hay restricciones, exceptuando mascarilla y Pasaporte Covid, por la pandemia de cara a Nochevieja, por lo que al no existir una regulación está en cada persona el asistir o no a cualquier evento o lugar.

Otras comunidades autónomas sí que han rebajado los aforos o limitado el horario nocturno con toques de queda de cara a mañana por la noche. Aun así, el presidente Juanma Moreno pidió prudencia y responsabilidad a los ciudadanos para fin de año, "fechas que suelen ser movidas y de grandes fiestas".

Por otro lado, la diputada de Presidencia y responsable del área de Consumo de la Diputación, Belén Castillo, señaló a Huelva Información en relación a la devolución o no de las entradas adquiridas para Nochevieja que "no podemos llamar fuerza mayor al tema de una suspensión por el Covid, porque una fuerza mayor se entiende que es sobrevenido, que no se espera, que además es totalmente inusual. El Covid lo estamos sufriendo desde hace ya prácticamente dos años. De hecho cualquier cosa que hagan los consumidores: viajes, reservas de hoteles... siempre está sujeto a las distintas variaciones que puede tener por tema del Covid. Y además también dependiendo de quien haga esas variaciones, si es el empresario o es el consumidor, puede tener consecuencias para uno o para otro. El consumidor normalmente lo que está haciendo cuando reserva un hotel, por ejemplo, es pagar extra algún tipo de seguro para asegurar que si no puede ir por un tema de Covid, le devuelvan la entrada. Y en el caso de que sea la empresa quien no llegue a efectuar el evento por el tema del Covid tiene que devolver la entrada, y es más, según la legislación civil incluso podría indemnizar con algo más que la entrada".

En definitiva, Belén Castillo remarcó que "a no ser que tengamos algo que acredite el motivo por el que no vamos, es decir, un informe médico que diga que no podemos ir y que además en las condiciones del contrato de la entrada pusiera que efectivamente se puede devolver el dinero en determinados casos, la empresa no tiene por qué devolver el dinero, porque es el consumidor el que se ha echado atrás y no ha firmado ningún tipo de seguro que le cubriera ese pago en caso de que no se efectuara por el motivo que fuese".

Sí es verdad, apuntó la diputada, que en estos casos, "la personas que tengan que estar en casa por ser positivo o ser contacto y tenga un informe médico que lo acredite, podría interponer algún tipo de reclamación. Pero lo que sí está claro es que quien decida no ir por el tema del Covid no podemos alegar que es fuerza mayor ni nada por el estilo porque en el Covid llevamos inmersos dos años y todo el mundo sabe a lo que se enfrenta cuando va a un tipo de fiestas de este tipo. Todos sabemos las precauciones que tenemos que tomar y lo que está claro es que la normativa no ha cambiado desde hace un mes para acá. No hay ninguna fiesta ni ningún cotillón que exceda los aforos que marca la ley ahora mismo. Por precaución sí es cierto que el consejo que habría que dar a los consumidores es que eviten este tipo de fiestas pero eso es un consejo. La normativa no las está prohibiendo y por lo tanto las empresas ahora mismo no tendrían la obligación de devolver dinero a quien voluntariamente decide no ir simplemente porque le asusta el Covid".