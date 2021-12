El ocio nocturno de Huelva abrirá en Nochevieja pero sin cotillones

En Huelva no habrá cotillón esta Nochevieja. Esto no quiere decir que la noche no estará abierta este fin de año. Sí, los locales inaugurarán el 2022 pero lo harán como una noche normal. Este es el escenario que se dibuja para la madrugada de este sábado, según explicó a Huelva Información el presidente de la Asociación de Ocio Nocturno de Huelva, perteneciente a la Federación Onubense de Empresarios, Óscar Nova. No habrá así la masificación que se concentra en un cotillón habitual de la prepandemia.

“La gente se va a adaptar un poco más al tardeo, más al aire libre... porque está habiendo muchos contagios y anulaciones”, puntualizó Nova. Tanto es así, que los grandes grupos, tanto en hostelería como en ocio nocturno “se están cancelando”. No habrá así cotillones y masificaciones, aunque tampoco hubo una organización previa ya que “desde el principio tampoco había mucha aceptación sobre eso”.

Será así, la tarde del 31 de diciembre, y las primera horas del 1 de enero, como días normales en Huelva, dentro del escenario que es la pandemia. No habrá medidas especiales más allá de las mascarillas o el Pasaporte Covid. Aforos, mesas... todo estará dentro de la normalidad puesto que no hay ninguna restricción desde la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

Habrá que esperar un año más para que la Nochevieja tenga el mismo color que en 2019. Además, las consecuencias de todo este escenario es que “se piensa trabajar a un 20%-30% de lo normal”. Esas son las previsiones del sector del ocio nocturno en cuanto a afluencia y ventas. Si antes se hacía 100 ahora se hará 20. “A seguir trabajando y que pase esto lo antes posible”, señaló el presidente de la Asociación de Ocio Nocturno de Huelva, quien además señaló, dentro de las circunstancias del Pasaporte Covid que “lo que no nos hemos encontrado mucho son negacionistas”.

Por otro lado, el sector de la restauración, señaló que este escenario de la pandemia ha provocado la cancelación de comidas y cenas para estos días. “No hay gran volumen de reservas”, apuntó a este periódico el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería, perteneciente al Círculo Empresarial de Turismo, Antonio Ramón Macías. “La gente está intranquila. Es que es raro todo”. Aun así, las previsiones no son las que se esperaban. “Ha dado la casualidad que la ola del virus ha caído justo en las navidades”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Huelva (Bareca), perteneciente a la Federación Onubense de Empresarios, Rafael Acevedo, apuntó a Huelva Información que “suspensiones estamos recibiendo desde hace dos semanas”. Tanto es así que “hemos perdido una barbaridad de comidas” durante todos estos días.

El hecho de que en una familia haya uno o dos positivos, está provocando la cancelación de la comida o cena familiar. La sexta ola está marcando estos días.