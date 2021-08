Coronavirus Huelva: El Sindicato Médico denuncia que la Atención Primaria "sí está colapsada"

El Sindicato Médico de Huelva (SMH) denuncia que la Atención Primaria, “puerta del sistema, garante de la justicia y la equidad del Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA) -y del Sistema Nacional de Salud en general-, caracterizada por asegurar la accesibilidad, continuidad y longitudinalidad en los cuidados de la población, aquella que llega por capilaridad a todos y cada uno de los hogares, estén donde estén estos ubicados; esa que había que reforzar ante todo…está colapsada". Y si ésta falla, recalca el sindicato, "el resto no funciona".

Hace casi un mes tuvo conocimiento el SMH de la "anulación" de la reunión prevista entre los representantes del Sindicato Médico Andaluz y el presidente de la Junta de Andalucía, para abordar la "problemática" de la Atención Primaria. "Siendo estos remitidos a seguir manteniendo conversaciones con los distintos organismos y cargos que hasta el momento no han sido efectivas".

Desde el Sindicato Médico de Huelva hace años que denuncian el "deterioro" de la Atención Primaria andaluza, "especialmente grave en la provincia de Huelva: con un aumento exponencial de su cartera de servicios no acompañado del correspondiente incremento en dotación de Recursos Humanos ni de espacios adecuados".

La Covid-19 sirvió, entre otras cosas, para "demostrar la desnudez del SSPA, especialmente de su Atención Primaria. En este sentido, el sindicato señala que "no teníamos un excelente sistema sino unos “excelentes profesionales, que han dado más del 200% de sí durante los momentos (por ahora) más intensos de la crisis".

"Se nos dio tiempo para reaccionar, corregir y potenciar el SSPA en general y la Atención Primaria en particular. Pese a ello, aún no se ha abordado el tan repetido refuerzo de la Atención Primaria desde ninguna de las instituciones competentes".

El Sindicato explica que la provincia partía de una situación "especialmente precaria". Años de "deterioro y desinversión, mantenida en los últimos dos años y medio igual que los 20 previos" con: "Déficit de infraestructuras sanitarias (centros de salud deteriorados y pequeños, Chares inacabados o sencillamente no empezados, Materno Infantil presupuestado en 2009 y del que no existen ni los planos…), red de equipos móviles de emergencia terrestre casi inexistente..."; "déficit de profesionales en todas las categorías pero especialmente en facultativos de Atención Primaria, con cupos masificados y sin sustitutos para las ausencias reglamentarias de los escasos efectivos disponibles. Dificultad para encontrar facultativos por las penosas condiciones laborales y retributivas de los mismos pese a su escasez. Recientemente se ha querido vender por parte de la administración como un logro que sólo 11 médicos de familia tienen una vinculación eventual (precaria) -no debería haber ninguno- ocultando el dato de que existen gran cantidad de puestos estructurales no cubiertos o cubiertos por personal no especialista en medicina familiar y comunitaria, por tanto, no cualificado para ejercer dichas funciones".

En este escenario, el Sindicato Médico de Huelva asegura que 16 meses y 5 olas después, "seguimos prácticamente en la casilla de salida. Con una Atención Primaria especialmente castigada y saturada. Asumiendo la práctica totalidad del envite de esta quinta ola, con el agotamiento de meses y meses de pandemia en sus espaldas. Todo esto sin dejar de atender, en la medida de lo (im)posible a pacientes crónicos, patologías agudas añadiendo estos meses a los desplazados a nuestras costas…".

"Preocupa, y mucho", señalan desde el sindicato el mensaje de que “al menos en esta quinta ola la sanidad no está colapsada “. "Porque sí lo está. Que no estén los hospitales ni las UCI llenos de patología Covid (que empiezan a estarlo) no implica que la base del sistema no esté resquebrajándose, y da una falsa sensación de seguridad que empeora aún más la situación".

Así, la población "no entiende" que no haya cita en su centro de salud "para dentro de 15 días". O que siga "sin poder ser visto por su médico como antes o que solo se dé cita telefónica si la sanidad no está colapsada”.

Prosigue el SMH señalando que "diariamente se informa del número de camas ocupadas, convencionales y UCI, pero no de que los facultativos de Atención Primaria están viendo interminables agendas de 50-60 pacientes, en ocasiones más, alternando con urgencias no demorables. Citas telefónicas y presenciales, y avisos domiciliarios; asumiendo cupos acumulados de compañeros de vacaciones o en aislamiento no sustituidos; cupos ya de por sí sobredimensionados y ahora duplicados (o triplicados); escaso o nulo filtro de la demanda; seguimiento de Covid y sus contactos; aislamientos familiares, trámites burocráticos, ITs… Programas que no pueden ser más tiempo demorados; y atención a desplazados en núcleos costeros pero también en otras localizaciones de interior".

Para ello, es "imprescindible evaluar la presión sobre el primer nivel asistencial, tanto en actividad puramente Covid como aquella no Covid que no ha dejado de atenderse en ningún momento. Y por supuesto ponderarlo en función del número de profesionales realmente en activo, (considerar pues los puestos vacantes, las ausencias no cubiertas, etc....). Cada punto de IA significa varios cientos de pacientes a los que hay que citar, seguir, rastrear y aislar. A ellos, a sus contactos y familiares…. Enfermería por su parte se encuentra volcada de forma intensiva en el proceso de vacunación contrarreloj".

En este sentido, "si no se informa de esto a la población, si no se da visibilidad a la realidad del problema a que nos enfrentamos, no solo no se conciencia para que la población tome medidas individuales de protección, sino que se genera un sentimiento de rabia y frustración contra un sistema sanitario que no da respuesta a sus expectativas, y que nuevamente vemos cómo precipita y cristaliza en un aumento de agresiones verbales e incluso físicas sobre sanitarios verdaderamente exhaustos, y cada vez más escasos. Todo esto constituyen los ingredientes para una tormenta perfecta que acabará por hacer estallar las ya de por sí tensionadas costuras de la Atención Primaria. Con el consiguiente desbordamiento del siguiente dique de contención que son las urgencias hospitalarias, que se ven sobrepasadas por toda la patología que no es capaz de asumir la Atención Primaria".

El Sindicato expresa que es "lamentable" que, 17 meses y 5 olas después, las reivindicaciones profesionales sigan siendo exactamente las mismas que entonces:

"1. Adecuación de agendas y gestión de la consulta . Tiempo para programas, avisos, clínicas, formación, desburocratización de la consulta médica, filtro real de la demanda y correcta derivación al profesional más indicado para cada situación.

2. Participación de los agentes sociales (colegios profesionales y sindicatos) en los articulación de protocolos y planes de contingencia. Transparencia, protección y seguridad de los trabajadores ante todo. La crisis de la Covid no debe utilizarse para anular derechos de los trabajadores y empeorar aún más sus condiciones laborales.

3. Adecuación y correcto dimensionamiento de las necesidades de Recursos Humanos (plantillas) en el Sistema Sanitario Público Andaluz en general y la Atención Primaria en particular. Corrigiendo su déficit estructural y ampliando/reforzando, no sólo en función de las nuevas necesidades sobrevenidas por la crisis Covid-19: (La identificación de casos y el rastreo de contactos imprescindibles para contener rebrotes necesitan recursos, personal, infraestructuras y formación), sino además de los déficits previos (adecuación de cupos, refuerzo de otras categorías profesionales que “liberen” de lo no asistencial al facultativo).

4. Estabilidad laboral y homogeneización salarial con los profesionales del resto de autonomías.

5. Incentivos reales para las zonas de difícil cobertura.

6. Finalización inmediata de las infraestructuras sanitarias más avanzadas (chares de Lepe y Aracena, red de equipos móviles de emergencias terrestre -Ayamonte, Andévalo Central y Andévalo Occidental-) así como inicio de aquellas pendientes (chare de Bollullos, Materno Infantil, otros centros de salud…)

7. Adecuación/adaptación de los espacios alternativos para su utilización en eventuales oleadas de Covid. (¿adaptación/reforma del Hospital Blanca Paloma de la capital como posible centro Covid?)".

Así, desde Sindicato Médico de Huelva vuelven a insistir en la necesidad del abordaje "urgente" de la situación en la Atención Primaria de la provincia. Y el planteamiento y búsqueda de soluciones a corto, medio y largo plazo.

"Para ello hay que reconocer y estudiar previamente el problema, y no ignorarlo o justificar la situación por factores externos: es imposible encontrar soluciones para un problema cuando se niega la existencia o la magnitud del mismo, como demuestra la ausencia de respuesta de la gerencia de los distritos sanitarios Huelva Costa y Condado Campiña a distintas solicitudes de la Junta de Personal y de Sindicato Médico".

Por último, desde el SMH señalan que las medidas que se tomen deben ser consensuadas entre otros con los agentes sociales y con los representantes de los profesionales, así como tener una implantación "real y efectiva" y no limitarse sólo a "vacías promesas de mejoras que acaban siendo nada más que medidas punitivas y coercitivas para los cada vez más escasos y agotados profesionales del SSPA".