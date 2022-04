Controles de tráfico en Punta Umbría para vigilar el uso del cinturón de seguridad

La Policía Local de Punta Umbría se ha adherido a la campaña sobre el uso del cinturón de seguridad y otros sistemas de retención homologados en el casco urbano puesta en marcha por la DGT.

La campaña, que ya se ha iniciado, tiene una duración de una semana y estará vigente hasta el próximo domingo, 10 de abril. El objetivo es la divulgación, vigilancia y control del uso del cinturón y de los sistemas de retención infantil.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Alejandro Rodríguez, ha incidido en que ”el uso del cinturón es obligatorio para conductor y pasajeros en todo tipo de vías y, aunque la población cada vez está más concienciada, hay que recordarle la importancia de su uso en todo tipos de trayectos”.

Alejandro Rodríguez también ha insistido “en el buen uso de los sistemas de retención infantil porque hay que lograr que ningún niño pierda la vida en un accidente por no ir en una silla adecuada”.

El dispositivo activado por la Policía Local puntaumbrieña implica controles aleatorios en horario de mañana, tarde y noche, en distintos puntos de la localidad. De este modo, la vigilancia va a ser exhaustiva porque “lo que pretendemos es que se actúe en virtud de lo establecido legalmente”, ha subrayado el inspector jefe de la Policía Local, Antonio Garrido.

La recientemente estrenada Ley de Tráfico y Seguridad Vial ha elevado a cuatro los puntos que se pierden por no llevar abrochado el cinturón de seguridad, al igual que ocurre si no se utiliza el sistema de retención infantil adecuado o no se hace de la manera correcta.