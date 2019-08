Contratar a una niñera en Huelva cuesta una media de 7, 34 euros por hora

La tarifa media de una niñera en Huelva es de 7.34 euros por hora y, aunque sigue estando por debajo de la media española que sube a 8.2 euros, el precio se ha incrementado por tercer año consecutivo.

El informe de precios relativos a la contratación de canguros se ha elaborado a partir de los datos recogidos entre más de 250 mil cuidadores infantiles que prestan actualmente sus servicios en toda la geografía española, contándose más de 1.700 en la provincia de Huelva.

A pesar del incremento en las tarifas medias de cuidadores infantiles, Huelva es la provincia andaluza en la que los padres tienen que hacer un menor desembolso para contratar a una niñera. El mayor coste tiene que ser afrontado por los padres malagueños (7.96 por hora), seguidos de los gaditanos (7.75 cada hora).

En este sentido, todas las provincias andaluzas sitúan sus precios por debajo de la media nacional y se convierte, así, en la tercera comunidad más barata de España para el cuidado de niños por horas. Por delante de ella, la Región de Murcia y Extremadura con un precio medio de 7.42 euros, son las comunidades más económicas para la adquisición de tales servicios.

La comunidad autónoma más cara es el País Vasco, con una media de 8.99 euros. Le siguen las islas Baleares (8.86), Navarra (8.54) y la Comunidad de Madrid (8.51).

En cuanto a las tarifas de los cuidadores infantiles se refiere, es necesario señalar que varían considerablemente según las ciudades y comunidades autónomas.

Precisamente, es el caso de varios destinos turísticos en Huelva, donde la demanda local de los padres se suma a la de los veraneantes, aumentando los precios con respecto al resto de la provincia. De este modo, Punta Umbría alcanza los 8.38 euros, Isla Cristina los 7.5 o Mazagón que llega hasta los 9 euros, siendo el destino en el que las familias tienen que hacer un mayor desembolso para que un cuidador infantil se ocupe de sus hijos.

A medida que nos alejamos de la costa, también lo hacen los precios. Es el caso de Aljaraque, donde una canguro cobra de media 7.44 euros o Moguer, donde el precio baja hasta los 7 euros. Sin embargo, no es la más barata, pues la localidad onubense más económica es Lepe, con un precio medio de 6.67 euros.

Los precios no sólo varían dependiendo de los municipios, sino también del perfil que presentan cada una de las cuidadoras infantiles con objeto de establecer una tarifa media. De esta manera, su formación, experiencia y referencias son factores que modificarán el precio que cobra una canguro.

No obstante, la tarifa media no es el único factor a tener en cuenta a la hora de contratar a una niñera. Aunque sólo trabaje unas horas para cuidar a los más pequeños, es obligatorio que el empleado esté dado de alta en la Seguridad Social e ingresar la cuota de cotización correspondiente mensualmente.

Seguidamente, el sueldo se debe negociar entre la cuidadora y los padres. Sin embargo, este sueldo nunca puede ser inferior al salario mínimo interprofesional que es de 900 euros al mes, según marca el convenio de empleadas de hogar, donde figuran recogidas las niñeras y canguros.

Metidos de lleno en época estival, cientos de padres onubenses se enfrentan a un auténtico rompecabezas, pues resulta difícil encontrar personas que puedan cuidar de sus hijos durante el mes de agosto.

No todos los padres pueden disfrutar de vacaciones durante este período. Contar con la ayuda de los abuelos para cuidar de los niños no siempre es posible y, pese a que los campamentos organizados por los ayuntamientos suponen una de las alternativas más económicas, algunas familias optan por iniciativas privadas. Así, la oferta de cuidadores es menor que en el mes de julio y los precios no son asequibles para todas las familias que ansían encontrar tales servicios.