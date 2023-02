La Facultad de Trabajo Social acogerá un espacio de memoria en homenaje a las víctimas del incendio

Más información Silencio sobrecogedor en la Universidad de Huelva en memoria de Andrea, Sara y Daniel

La Facultad de Trabajo Social no retomará las clases hasta el próximo lunes, 6 de febrero, ya que desde el Decanato se ha decidido suspender la docencia hasta ese día. La facultad está "consternada, en estado de shock", ha indicado Iván Rodríguez, vicedecano de la facultad, quien ha asegurado que, "aunque anteriormente hemos tenido que gestionar tragedias personales, nunca de esta magnitud".

Y es que si la pena del trágico suceso ha invadido la Universidad de Huelva al completo, todavía se vive de manera más intensa en la Facultad en la que estudiaban las víctimas del incendio. De hecho, en Trabajo Social han comenzado la jornada de duelo desde primera hora de la mañana. A las 8:30, profesorado y personal del centro se reunían para decidir, entre otros aspectos, que se retrasa el inicio de la enseñanza hasta la próxima semana.

"Estos días son de luto, no va a haber actividad docente en ninguno de nuestros títulos, ni en grado ni en máster", explica el vicedecano. Este jueves se reúnen para decidir "qué otras cosas podemos hacer tras lo ocurrido, porque el problema no es solo ya el luto, sino reorientar el curso académico tras esta fuerte conmoción por parte del alumnado". "Nos preocupa qué va a pasar ahora con estos chavales que están en primero, son jóvenes y va a haber un impacto emocional importante. Ahora el objetivo, dice, es ir ideando recursos para que ellos puedan hacer su duelo de la mejor manera posible y puedan retomar su actividad académica desde un punto de vista "positivo". "Al final de lo que se trata es de que vivan la Universidad como una experiencia positiva".

Por ello, se está trabajando para darles apoyo psicológico tanto con recursos propios como externos: "Queremos gestionar el duelo para que sea lo más llevadero posible y que la situación se normalice lo antes posible". Para ello, tras lo ocurrido, hay alumnos que se han ofrecido a dar apoyo psicológico a los más afectados. Igualmente, desde el Colegio de Psicólogos han brindado también a voluntarios con la colaboración de Cruz Roja. Igualmente, en la Facultad habrá un lugar especial para rendir homenaje a las víctimas. Un espacio que aseguran, "estará abierto durante bastante tiempo, al menos, durante toda una semana".

En torno a las 11:00, compañeros, profesores y personal de servicios se concentraban en el vestíbulo de la facultad para recordar a las víctimas y guardar un primer minuto de silencio. Desde allí se han dirigido hasta la plaza Juan Ramón Jiménez del campus donde a las 12:00 se guardaba otro minuto de silencio convocado por la Universidad de Huelva, al que además de miembros de la comunidad universitaria han acudido representantes políticos e institucionales.

La rectora de la Onubense, María Antonia Peña, tomaba la palabra para recordar a Andrea, Sara y Daniel: "Todavía estamos embargados por la pena y por el dolor, consternados por estos acontecimientos, pero queremos guardar este minuto de silencio para trasladarle todo nuestro cariño y apoyo a sus familiares, amigos y compañeros".

El minuto de silencio concluía con un sonoro aplauso y una ofrenda de flores, tres ramos, uno por cada fallecido, que han llevado hasta el lugar un grupo de amigos de manera simbólica. Tras el homenaje, profesores y compañeros de los fallecidos se reunían de nuevo para estrechar lazos. "Es un momento especialmente complicado no solo para el alumnado, sino también para el resto de personal del centro y el profesorado, que sigue en estado de conmoción tras la tragedia", contaba una profesora.

"Estuve con ellos en la puerta el último día de sus exámenes. Conozco al chaval, cuando he visto que era él me he quedado de piedra. Suelo fumar con ellos fuera, en la entrada y he coincidido, precisamente, con Daniel estos días. Tenía examen y recuerdo cómo estaba repasando en la puerta del aula. Es increíble", confiesa horrorizado el conserje de un centro que desde hoy ya nunca volverá a ser el mismo.