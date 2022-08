Colombinas 2022: ¡¡ Miranda ha vuelto !!

Un solo resquicio en la tarde. Un leve soplo de inercia para desplazar musculatura y durar. Un buen toro. Uno solo dentro de una corrida que pesó mas que el calor de estos días. El tercero fue suficiente para que Miranda volviese y se lo encontrara esta feria. No para apoyarlo, sino para disfrutarlo.Porque David estaba; rumiando quizás en su cabeza porqué aquello de Madrid se había ido tan pronto, pero estaba. Ayer fue una dicha volver a encontrar de verdad al torero, a Miranda. Al que le funciona la cabeza con una velocidad que entusiasma. El que le puso todas esas teclas en orden a su primero y dejó alegría en su toreo.Volvió Miranda y le bastó tres lances para limpiar la tarde de esa tristeza que era pesadumbre. Quitar las telarañas al sopor que dormitaba en el tendido después de dos toros sin fondo, nobles, enclasados pero sin chispa con la que hacer honor a su excelente presentación, se hubieran ya lidiado.El de Trigueros había cuajado el quite con ese valor que le distingue y se aprestó a dejar los compases más toreros y profundos de una tarde en la que el Miranda toreó especialmente bien por ambas manos pero dejando su mejor sintonía con la muleta en la zurda. Todo en ese compás donde el toro iba dejando de tener terreno para ocuparlo todo el torero. Temple fundamental para hacer durar esa buena condición de este tercero que terminó contemplando como Miranda se había metido ya entre sus pitones sin pedir permiso.La estocada fue a ley. Todo por el todo y la espada se enterró hasta los gavilanes.La plaza pareció despertar mientras Miranda paseaba dos orejas muy legítimas. Con el cuarto llegó la madrastra de Blancanieves y volvió a dormitar todo. No se donde nos comimos la manzana pero esta vez fue hasta el final. La corrida de El Parralejo no estaba funcionando; no era lo que todos habíamos previsto que debía ser. Y con ella se habían chocado Perera y Talavante. En realidad más Perera que Talavante. Los dos sin toros, cierto es, pero con actitudes diferentes.Perera más comprometido con esta plaza. Desesperado de no poder tener toro donde disputar triunfo. Dos faenas llenas de mucha honestidad que dejaron sin argumento un lote muy venido a menos. Intenso y entregado frente al que abrió plaza al que cuajó mas rotundo por el pitón zurdo después del órdago de una colada al comienzo de faena. Claudicó demasiado el de El Parralejo pero aun así Perera encontró un argumento para poder meterse entre los pitones de un animal que tuvo cierta posibilidad de triunfo pero no remató con los aceros.Frente al jabonero cuarto a Perera le quedó el argumento del valor y volvió a meterse en ese terreno del arrimón. Ni por lo civil ni por lo militar. El del Parralejo dijo nones y nones fue. Y eso que Javier Ambel había adornado la tarde de torería con dos sensacionales pares de garapullos.Pues que fue no, oiga, y en ese argumento de faena sin toro se quedó el esfuerzo de Perera.Cuando llegó el quinto le conté a mi cabeza que quizás eran los kilos lo que estaba tirando abajo la tarde. Ahí ya no tuve más remedio que mirar hacia ese fondo de raza que me faltaba.La del Parralejo empujó más para adentro que para los medios. Este quinto fue fue su mejor botón. Cierto es que Talavante no anda demasiado ilusionado. Cumple, enseña su toreo fugazmente pero está a años luz de aquel torero inspirado, dominador, inteligente que le andaba con una alegría imponente a los toros. Que inventaba instantes y por eso era diferente. A la Merced no ha venido ese torero. Y todo ello a pesar de la formalidad que tuvo su comienzo de faena frente al tercero dejando muerta la muleta al natural solventando ligazón. Después la faena se llenó de enganchones junto a la flojedad del toro.Con las luces de la feria a medio apagar Miranda volvió a conectar la luz con un escalofriante arrimón entre los pitones pero el mal manejo de la espada dejó en silencio la tarde y por ende, la feria.