Ciudadanos dice que los Presupuestos del Ayuntamiento de Huelva “llegan tarde”

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huelva, Guillermo García de Longoria, ha lamentado que los Presupuestos municipales “llegan tarde para combatir los efectos de la Covid-19, no solucionan los principales problemas económicos de los onubenses y carecen, como los anteriores, de un modelo de ciudad”.

Ha explicado que los grupos del Ayuntamiento de Huelva “hemos conocido los Presupuestos a través de los medios de comunicación, unos Presupuestos que son los primeros de la era Covid y, por eso, esperábamos un talante distinto del alcalde, pero desgraciadamente de nuevo se han hecho sin contar con nadie, ni con vecinos, asociaciones, colectivos, ni, por supuesto, con los grupos municipales a pesar de haberle tendido la mano varias veces a Gabriel Cruz".

Ha subrayado que Cruz "sigue sin dar explicaciones, lanza propuestas de consenso vacías que luego no llevan a cabo y nos acaba presentando este primer avance de las cuentas municipales del que podemos decir que no van a solucionar las carencias de los onubenses, ni a perfilar ningún modelo de ciudad”.

García de Longoria ha mostrado su sorpresa ya que “durante todo este año Gabriel Cruz nos ha dicho Pleno tras pleno que no había dinero para ayudar a los onubenses que lo estaban pasando muy mal por la crisis de la Covid-19 y el viernes conocimos que el Ayuntamiento de Huelva tiene un remanente positivo de 3,5 millones de euros que no se ha gastado en 2020”.

“Cruz ha vendido también un aumento del 19,6% del Presupuesto pero que, lamentablemente, no va a repercutir en el onubense porque no contempla bajadas ni bonificaciones de impuestos, no hay un descenso en la factura del agua; las ayudas a las pymes y autónomos son las mismas y llegan tarde, y el Plan de Empleo sólo sube medio millón de euros”.

"Son unos Presupuestos que llegan muy tarde después de que desde Ciudadanos viniésemos pidiendo una segunda línea de ayudas desde el pasado verano, que nunca llegó, lo que ha provocado que muchos de nuestros empresarios y autónomos se han quedado en el camino”, ha asegurado el portavoz de Ciudadanos.

García de Longoria ha abundado en que “en las cuentas municipales para 2020 no se contempla ni una obra nueva para los barrios de Huelva, se repiten en este presupuesto la remodelación de La Merced que sigue vendiéndose, la peatonalización de la Escuela León Ortega, el Cuartel de Santa Fe y la peatonalización de la Plaza de los Dolores. No sabemos nada del Parque del Ferrocarril, de las mejoras que piden los vecinos en el barrio de Pescadería, el Barrio Obrero o la avenida Costa de la Luz, de la remodelación de la Plaza Niña, de la antigua Estación del Tren, la Plaza del Velódromo o los aparcamientos en el barrio de Las Colonias”, .

Para el concejal de la formación liberal, en estos momentos “la creación de empleo es una necesidad vital y la subida de medio millón de euros es insuficiente, más aún teniendo en cuenta que ya rechazaron el Plan Aire de 2,1 millones de euros que podrían haber generado 200 puestos de trabajos en la capital. Fue el único ayuntamiento de la provincia que lo rechazó”.