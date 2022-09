Ciudadanos pide al Ayuntamiento que cumpla su compromiso de reubicar el albergue

Ciudadanos ha pedido al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva que cumpla su compromiso de hace cinco años y aumente la capacidad actual del albergue municipal para personas sin hogar ubicado en estos momentos en la calle Periodista Luca de Tena de la capital onubense.

La viceportavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huelva, Noelia Álvarez, ha recordado que a finales de 2017 el Ayuntamiento de Huelva apuntó que estaba trabajando en lograr un nuevo espacio con más capacidad y adaptado a las necesidades normativas ya que el actual se había quedado ya entonces obsoleto.

El proyecto, ha indicado la viceportavoz de Ciudadanos, anunciaba que se estaba buscando una nueva ubicación en una parcela municipal que iba a permitir duplicar las actuales escasas 15 plazas de las que dispone, y que iba a contar además con una unidad de emergencia, una zona residencial de medida estancia y otra para familias.

“El Ayuntamiento de Huelva anunciaba entonces que el proyecto arrancaría con urgencia en 2018 ya que ellos mismos reconocían que las 15 plazas eran insuficientes para el promedio de habitantes que tenía la capital, a lo que se unía la peculiaridad de las personas que usan estas instalaciones de paso para la campaña agrícola, algo que no ocurre en otras ciudades”, ha señalado Álvarez.

La viceportavoz municipal ha lamentado que “han pasado cinco años de un proyecto que era urgente sin que sepamos nada de él ni si el Ayuntamiento tiene previsto dar una solución por lo que vamos a llevar una pregunta al próximo pleno para que les digan a los onubenses cuál es la situación”.

Álvarez le ha pedido al actual equipo de Gobierno “agilidad” para solventar la precaria situación de este albergue que no cumple ni siquiera con la normativa y que no da solución a problemas habituales “cuanto más a algunos estructurales que ocurren todos los años con la llegada del frío o la temporada agrícola o excepcionales como la última crisis sanitaria que hemos vivido en la que se hubo que reubicar a personas sin hogar en otros espacios porque el albergue municipal no tenía capacidad suficiente”.