El proyecto de reforma es clave para la cesión de la Casita Blanca

El proyecto de reforma de la denominada Casita Blanca, propiedad de la Universidad de Huelva, es clave para la cesión del inmueble a un tercero. El vicerrector de Informática, Comunicaciones e Infraestructuras, Manuel Maña, señaló que aún no se ha presentado ninguna propuesta de rehabilitación de la edificación por parte de las asociaciones interesadas en la construcción.

El emblemático edificio fue cedido en 2002 por la Universidad de Huelva al Ayuntamiento de la capital onubense durante un periodo de cuarenta años para ser utilizado como centro cultural y de ocio. Hasta 2015 hubo actividades en las instalaciones, pero desde entonces no ha tenido ningún uso y la edificación se está deteriorando por la falta de conservación, a lo que se unen los actos vandálicos.

En el Pleno municipal de pasado 27 de febrero se aprobó por unanimidad la incorporación de una adenda al convenio suscrito en 2002 entre el Ayuntamiento y la Universidad de Huelva con el objeto de que la casita Blanca se pueda ceder a un tercero, al que se le podrá delegar la conservación y mantenimiento del inmueble.

Maña apuntó que “hay alguna ONG interesada en el edificio, pero el Ayuntamiento no nos ha informado formalmente de que tiene intención de cederlo”. Explicó que hasta el momento “ha habido conversaciones pero no se ha formalizado porque el tercero debería presentar un proyecto de reforma, que la Universidad de Huelva debería aprobar, y todavía no se ha presentado ningún proyecto”.

El vicerrector de Informática, Comunicaciones e Infraestructuras comentó que a lo largo de los años que el inmueble lleva cerrado han sido varias las entidades sociales que se han interesado por el edificio, “que necesita una reforma y una inversión fuerte y no todas las organizaciones interesadas en el edificio están en condiciones de llevar a cabo esa inversión”. Incidió en que “hasta ahora no hay ninguna que haya dicho que pueda afrontar esa inversión”.

Subrayó que, para ceder el edificio, primero los interesados deben presentar un proyecto de reforma, “que tiene que aprobar tanto la Gerencia Municipal de Urbanismo como la Universidad de Huelva, a través del Vicerrectorado de Informática, Comunicaciones e Infraestructuras”.

Maña manifestó que a la UHU “le pareció bien” la propuesta del Ayuntamiento de Huelva para la Casita Blanca, “si no fuera así no hubiéramos firmado la adenda al acuerdo de cesión”.

Recalcó que “nosotros lo que queremos es que ese edificio se ponga en uso y se mantenga lo más digno posible, si la solución pasa por la cesión a un tercero, y además estamos hablando de organizaciones que tienen un papel social importante y que llevan a cabo acciones sociales, es una solución perfecta”, ya que “se rehabilita el edificio, se mantiene y se cede un espacio a una organización que lo necesita y que está jugando un papel fundamental en la vida social de la ciudad”.

El vicerrector indicó que cuando el Consistorio realice a la Universidad de Huelva la solicitud de autorización para la cesión del edificio a un tercero, ésta tendrá que ir acompañada de un proyecto de rehabilitación del edificio.

El inmueble, que tiene una superficie construida de 1.079 metros cuadrados, se ubica en la calle Diego Velázquez en una parcela de 3.593 metros cuadrados. Presenta un cuerpo central de tres plantas de altura y dos alas laterales, de dos plantas, en composición simétrica. La fachada tiene acabado de mortero cemento pintado en blanco.