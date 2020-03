CSIF asegura que más de una treintena de sanitarios de Huelva han dado positivo por coronavirus

El CSIF ha apuntado que hay más de 30 positivos por coronavirus entre los trabajadores de tres hospitales de Huelva (Juan Ramón Jiménez, Infanta Elena y Riotinto) y y personal de atención primaria, "lo que no quiere decir que no haya más", porque "hay personal sanitario que ha estado en contacto con otras personas que ha dado positivo".

Así lo ha indicado a Europa Press el responsable del sector de Sanidad de CSIF-Huelva, César Cercadillo, quien ha apuntado que a los que han estado en contacto con las personas que han dado positivo "los ponen en cuarentena 48 horas y a los dos días los mandan a trabajar otra vez sin saber si están o no contaminados" ya que "no se están haciendo los test rápidos, sino los habituales con los que toman la muestra, la llevan a un laboratorio y hasta dentro de tres o cuatro días no tienen los resultados".

En este sentido, Cercadillo ha indicado que hasta este martes "no habían llegado a Huelva los test rápidos", pero "una gran cantidad de compañeros que pueden estar infectados, y como no se les hace el test y no tienen sintomatología, no lo saben", por lo que "pueden estar contaminando a los que están a su alrededor".

Del mismo modo, ha criticado que "no se les haga la prueba a menos que tengan síntomas" y, además ha incidido en que, "va lento porque primero tienen que pasar por epidemiología y si cumplen una serie de patrones les hacen la prueba y si no, no la hacen".

Por todo esto, ha calificado de "caos" la situación y considera que "cada día habrá más casos de sanitarios contagiados". A este respecto ha subrayado que en el Hospital de Riotinto hay una decena de trabajadores infectados, en el Hospital Juan Ramón Jiménez "pueden estar en torno a los 15", en Primaria "a día de hoy hay cuatro, pero habrá alguno más" y en el Hospital Infanta Elena, cinco casos.

Para finalizar, ha añadido que esta circunstancia "no puede darse" porque "el personal sanitario es el que tiene que atender y estar en primera línea" por lo que ha calificado la gestión de "mala" destacando que "por fortuna no tenemos la situación de Madrid porque sino sería aún peor".