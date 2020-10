El COAH clausura la semana de la Arquitectura con la colocación de la placa Docomomo

El Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva (COAH) clausuró ayer su IX Semana de la Arquitectura de Huelva con la colocación simbólica de la Placa Docomomo al edificio de la calle Plus Ultra número 4 de Huelva, donde se ubica la Fundación Cajasol. Se trata de una obra de los arquitectos Rafael de la Hoz, José María Morales y Roberto de Juan Valiente, realizada entre 1962-1965 y destinado a oficinas, centro cultural y viviendas.

Tras la colocación de la placa de la fundación Docomomo, el COAH considera necesario instar al Ayuntamiento de Huelva a aumentar y detallar la protección del inmueble; a fin de preservar el patrimonio moderno de la ciudad de Huelva, tras el otorgamiento de esta importante distinción.

Docomomo es la sigla de Documentation and Conservation of buildings, sites and neighbourhoods of the Modern Movement y se corresponde con una organización internacional creada en 1990 con objetivo de inventariar, divulgar y proteger el patrimonio arquitectónico del Movimiento Moderno. Este edificio tan peculiar de la capital onubense, se suma a la lista.

El propósito que dio origen a Docomomo fue estudiar y documentar la arquitectura del movimiento moderno con el fin de lograr su reconocimiento como parte de nuestra cultura del siglo XX, su protección patrimonial y conservación. Por ello, el COAH cada año, añade un edificio singular a este catálogo.

Con esta placa, se cierra la Semana de la Arquitectura de Huelva, que ha contado con la colaboración con numerosas instituciones y empresas, entre las que destaca este año el patrocinio del Puerto de Huelva y Porcelanosa, bajo el lema Tiempo de construir.