CCOO denuncia las excesivas ratios en los centros docentes

El sindicato CCOO ha denunciado las excesivas ratios que se dan en los centros de la provincia, llegándose a alcanzar 27/28 alumnos en Primaria, 35/38 en Secundaria y 42 en Bachillerato. Estos datos “están provocando la pérdida de unidades en los centros educativos, donde este curso han sido muchos los docentes desplazados o suprimidos”, explica este sindicato.

CCOO ha presentado este lunes, su balance del curso 2018/19. La secretaria general del sindicato provincial de Enseñanza, Marina Vega, junto al responsable del área de Pública Docente, Carlos Sánchez y la responsable del área del Personal Laboral, Inés Pastoriza, han destacado este lunes que “desde CCOO llevamos varios cursos reiterando nuestra petición de agilizar y prever las situaciones de falta de personal en los centros educativos onubenses. De hecho, se ha mantenido todo el curso con falta de personal de administración y servicios (PAS) en algunos centros escolares de nuestra provincia”.

Vega ha manifestado que “desde CCOO valoramos el curso escolar con sus luces y sus sombras, ya que aunque se han conseguido algunos logros para la mejora de la enseñanza, la mayoría planteados por esta central sindical, aún nos enfrentamos a políticas de recortes y con el cambio de gobierno en Andalucía nos hemos encontrado con cambios que dan un paso atrás hacia una escuela pública, laica, igualitaria e inclusiva”.

La sindicalista indicó que “seguimos exigiendo la disminución de la ratio, no cerrar unidades e invertir más en una plantilla estable y no en planes estivales que han fracasado de manera estrepitosa. La Consejería no cuenta con la participación de las comunidades educativas, ni de las centrales sindicales. Hay faltas graves de infraestructura y esperamos la puesta en marcha de la Ley de Bioclimatización en los centros educativos”.

Carlos Sánchez resaltó “la pérdida de oferta de empleo público en las oposiciones 2019, donde se han ofertado unas 1.200 plazas menos de las que preveíamos en Andalucía, incumpliéndose el acuerdo donde se debe ofertar el 100% de la tasa de reposición, aspecto que no se atiene a la realidad ofertándose tan sólo el 40 % de las jubilaciones”.Destacaron asimismo, el fracaso del plan de refuerzo estival con escasa o nula participación, “un plan que nace muerto desde sus inicios con un presupuesto finalista de 14 millones de euros procedentes de la Unión Europea para revertir el fracaso escolar el cual, sería más eficaz sí se destinase al aumento de plantilla durante el curso escolar”.

Afirmó el sindicalista que “no podemos olvidar que en este curso se han quedado miles de alumnos fuera del sistema educativo no obligatorio. Para paliar este hecho es necesario una apuesta firme por la Formación Profesional”. A pesar de conseguir recuperar los “derechos arrebatados”, el sindicato recuerda que se sigue sin hacer efectiva la recuperación total de las 18 horas en Secundaria y Regímenes Especiales, lo que impide un incremento de la oferta de empleo en ambos sectores de la docencia. “No podemos obviar la deriva que ha tomado el proceso de oposiciones de 2019, un proceso lleno de errores y fallos informáticos. Esto no puede volver a repetirse”.

Por otro lado, “cabe señalar nuestro recelo ante las nuevas instrucciones sobre aspectos de ordenación y funcionamiento de los centros de Primaria, donde se recoge un aumento de media hora de asignaturas como Matemáticas, Lengua, Educación Física y Religión, pero desconocemos cómo afectará dicha medida al currículum de Primaria”.En cuanto al PAS, Inés Pastoriza declaró que “hemos denunciado públicamente numerosas situaciones de falta de personal en algunos centros e grandes dimensiones de nuestra provincia. A día de hoy casos como el IES Guadiana en Ayamonte o el IES La Arboleda de Lepe, siguen sufriendo esta situación. Desde el sindicato denunciamos la sobrecarga del personal que se queda en el centro y lo engorroso de la burocracia para poder cubrir vacantes y sustituciones”

La responsable aseveró que “la Administración debe prever estas situaciones, jubilaciones, bajas médicas de larga duración, jubilaciones parciales, etcétera. Estos escenarios acaban con soluciones, a corto plazo en principio pero que se alargan como es acudir a empresas privadas”.