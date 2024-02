Mónica Bonilla, doctora por la Universidad de Huelva, premio Fundación ONCE 2023 a la Investigación

Mónica Bonilla del Río, nacida en Santander y doctora Interuniversitaria de Comunicación por la Universidad de Huelva (UHU), ha sido una de las dos personas distinguidas con el Premio Fundación ONCE 2023 a la Investigación, concedido por la Real Academia de Doctores de España, por su tesis sobre las barreras digitales que dificultan la accesibilidad a los jóvenes con discapacidad.

Los galardones se entregaron en el acto de apertura del curso 2024 de la Real Academia de Doctores de España, celebrado en la Universidad Complutense de Madrid, y reconocen a tesis calificadas con sobresaliente cum laude distinguidas por su excelencia científica y carácter innovador.

En el apartado Fundación ONCE, el premio se ha concedido ex aequo a Mónica Bonilla del Río, por su tesis ‘Inclusión y discapacidad en la era digital: Análisis del uso e impacto de las redes sociales desde la educación, la visibilidad y empoderamiento’, y a Marta Jiménez, ‘Estimating keratoconus progression using biometric and biomechanical parameters to adjust treatment protocols for corneal crosslinking’.

Isabel Martínez Lozano, directora de Programas con Universidades y Promoción del Talento Joven de Fundación ONCE, fue la encargada de entregar el diploma a Mónica Bonilla del Río, por su tesis en la que plantea como objetivo identificar las principales barreras y dificultades de accesibilidad a las redes sociales por parte de los jóvenes con discapacidad.

Por su parte, Marta Jiménez ha sido reconocida por su tesis en la que busca dar respuesta a incógnitas por resolver acerca de la progresión del queratocono, una infección de la córnea.