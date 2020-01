Bomberos de Huelva defiende la rapidez de su actuación en el incendio de La Hispanidad

La polémica está servida. La crispación entre los vecinos de la calle Salvador Rueda de La Hispanidad es mayúscula. Testigos presenciales de la llegada de los bomberos a primera hora de esta mañana al número 10 (donde se ha producido el incendio que ha acabado con dos hermanos fallecidos) han afirmado que uno de los vehículos pesados no ha podido acceder a la vía debido a que no podía atravesar el espacio que queda entre uno de los bloques y la pasarela que cruza por la parte superior de la avenida Santa Marta hacia el Parque Moret.

Bomberos de Huelva ha desmentido que esto que dicen los vecinos sea así. El sargento adjunto a la Jefatura, Francisco Javier Álvarez, ha señalado que "el camión nuestro es el que ha entrado; la rampa de acceso a esa calle está diseñada para una serie de vehículos y el vehículo ha entrado". Por ello considera que "no creo que hubiera sido diferente si hubiera estado la pasarela o no; en este caso concreto el servicio se hubiera desarrollado exactamente igual. La pasarela en este caso no ha afectado para nada". Hay que tener en cuenta que fueron cuatro los camiones de bomberos que intervinieron en el suceso.

Asimismo, el sargento de Bomberos de Huelva ha explicado que la actuación de los once efectivos desplazados hasta el lugar de los hechos se ha iniciado apenas seis minutos después de que se hubiera recibido el aviso en el parque. "A las 7:40 nos ha entrado el servicio reclamando a través del 112 el incendio de vivienda, nos personamos allí a las 7:46 minutos".

Álvarez ha detallado que al llegar al lugar del siniestro "nos hemos encontrado el fuego exteriorizado por los balcones". Una vez han podido acceder al interior del piso afectado "nos hemos ido encontrando víctimas, algo desorbitado". Porque desde su experiencia profesional "lo normal es que siempre haya alguien dentro, pero no nos imaginábamos que hubiese tantas víctimas dentro; eso nos ha desbordado".

Nueve personas había, al parecer, en el interior del 4ºB: la mujer hospitalizada en Virgen del Rocío con quemaduras graves, sus dos hijas y su hijo de 15 años (dos de los cuales han fallecido), tres nietos (entre ellos el bebé que se encuentra en estado crítico en el Juan Ramón), una hermana con su hija y una vecina.

Bomberos de Huelva ha remarcado la "labor encomiable tanto de la Policía Local como de la Nacional, que han estado codo con codo con nosotros y gracias a eso se ha hecho el servicio como buenamente se ha podido". También de los sanitarios, que trataron de reanimar durante más de 45 minutos a Noelia, quien finalmente acabó falleciendo por inhalación de humo. Su hermano, Jesús Manuel, llegó sin vida al hospital. El sargento Álvarez ha subrayado que pese a los esfuerzos de todos "está claro que ha habido afectados, eso no se hubiera podido remediar".

Las redes sociales también han estallado en incontables muestras de pésame a las familias de los fallecidos y de indignación por lo sucedido.