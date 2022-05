BirdLife pide que Doñana sea declarado primer hábitat español en peligro de desaparición

BirdLife International reclama una reducción urgente del consumo de agua de Doñana y su entorno como única acción posible para salvar a este Humedal Ramsar de Importancia Internacional y se suma a la petición de SEO/BirdLife para que las lagunas costeras, como las presentes en Doñana, sean declaradas primer hábitat en peligro de desaparición en España.



A pesar de haberse anulado el procedimiento de la propuesta de reforma legal para legalizar cultivos de regadío en el entorno de Doñana, debido a la reciente disolución del Parlamento andaluz por la convocatoria de elecciones autonómicas, el grupo de expertos de BirdLife International asegura que sigue vigente el riesgo de plantear un plan para legalizar cultivos de regadío. Por ello, advierten de que podría reactivarse este plan una vez quede formado un futuro Gobierno autonómico.



Además de seguir trabajando en colaboración con los Convenios Internacionales de Ramsar y Bonn, los expertos sostienen que es fundamental activar una estrategia conjunta para Doñana y su entorno que permita reducir el consumo de agua ante las previsiones del cambio climático, con el objetivo de asegurar la conservación de las características ecológicas de Doñana y el desarrollo económico de su entorno. Y, evidentemente, exigen garantías para que ningún proyecto vinculado a los usos del agua conlleve nuevos impactos negativos sobre este espacio natural de valores ambientales incalculables, pero extremadamente amenazado.



El grupo de expertos recuerda que Doñana sigue considerada, según los datos de BirdLife International, como IBA in Danger, es decir, una de las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA) más amenazadas a nivel mundial. Las principales amenazas apuntan a la expansión de las actividades agrícolas, la intensificación de los cultivos y la ocupación de zonas de monte público, la extracción ilegal de agua, la sobreexplotación de las aguas subterráneas, la alteración del régimen hídrico y el uso masivo de fertilizantes y pesticidas en el entorno del parque nacional.



La delegación de la coalición internacional, que defiende la posición de peligro en la que se encuentra Doñana, se ha sumado a la petición de SEO/BirdLife de solicitar al Ministerio de Transformación Ecológica que las lagunas costeras, como las presentes en Doñana, sean declaradas primer hábitat en peligro de desaparición en España, para que se activen de forma urgente las medidas para detener su deterioro, particularmente en lo relativo a impedir las extracciones ilegales de agua en su entorno.



Esta petición afecta también a otros humedales litorales, como el Mar Menor, que es su principal representante, pues supone un 40% del total de este hábitat en España. Le siguen por extensión Doñana con el 28% y la albufera de Valencia con el 20% de superficie estatal con esta tipología de humedal litoral.

SEO/BirdLife alerta de que es prioritaria esta declaración para reconocer legalmente la grave situación de todas las lagunas costeras, particularmente el Mar Menor, Doñana y la Albufera, y poder abordar de manera urgente una estrategia coordinada y global de medidas conservación y restauración del hábitat. No en vano, las lagunas costeras son uno de los hábitats prioritarios para la Unión Europea y uno de los principales hábitats en espacios protegidos de la Red Natura 2000.



SEO/BirdLife forma parte de BirdLife International, la mayor coalición de organizaciones de conservación del mundo, integrada por 113 entidades nacionales, entre socias y afiliadas, que trabajan en 135 países. Entre todas, unen las fuerzas de más de 10 millones de socios y simpatizantes y 7.000 grupos locales. BirdLife International no es solo la red más amplia de organizaciones de conservación de la naturaleza del planeta, sino también la más veterana. Su origen se remonta a 1922, cuando se fundó el International Commttee for Bird Protection (ICPB), impulsado por sociedades ornitológicas de países como Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Países Bajos y Suiza. A partir de 1994, la ICPB pasó a llamarse BirdLife International.