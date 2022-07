El Binómico vuelve a descubrir América

El chef Joan Roca i Fontané y la argentina Narda Lepes, estarán entre los participantes de la segunda edición de Binómico, el congreso gastronómico iberoamericano de Europa, que se celebrará del 24 al 26 de octubre en Huelva y que tendrá a Argentina como país invitado. Así se puso de manifiesto en la capital de Estados Unidos, un acto que ha contado con la asistencia de un nutrido grupo de embajadores y diplomáticos acreditados en Estados Unidos, funcionarios del Departamento de Estado y de Comercio norteamericano, representantes del gobierno de Washington DC, USTR, del FMI, del Banco Mundial, del BID y de la OEA, así como de empresarios, periodistas y personalidades del sector gastronómico a nivel mundial.

“La gastronomía es parte de la cultura de los pueblos, y cuando se mezclan las gastronomías (...) estamos cumpliendo con el objetivo de integrar nuestras culturas y nuestros países”, indicó el embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, durante la presentación del congreso este martes en su legación en Washington. El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, explicó que el evento tiene una gran importancia para la ciudad, ya que el turismo gastronómico es una actividad “decisiva” para la economía local. También defendió el papel que la gastronomía sostenible tiene en el congreso, ya que todos los chefs participantes se escogen por estar alineados de una manera u otra con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU.

“Ahora cuando estamos ante el reto del cuidado del planeta, aún más adquiere protagonismo la gastronomía”, remarcó Cruz, para quien “Binómico tiene mucho que ver con la restauración y la hostelería, pero tiene todo que ver con la alimentación y la sostenibilidad”.

El director de Binómico, Alberto de Paz, explicó que el festival nació el año pasado con la intención de establecer una imagen de la gastronomía iberoamericana similar a la que existe de la gastronomía asiática. “Lo que queremos conseguir es unificar la identidad de la gastronomía iberoamericana. Manteniendo la diversidad de estos 22 países, pero conseguir que en el mundo se identifique la gastronomía iberoamericana como un todo”, dijo.

El congreso reúne a chefs y profesionales del sector gastronómico de España y Latinoamérica para participar en charlas, eventos y discusiones con el objetivo de encontrar “esos puntos de encuentro”. De Paz reveló también que otro de los cocineros invitados será Agustín Ferrando Balbi, el primer argentino en lograr una estrella Michelin en Asia con su restaurante Ando, en Hong Kong.

El certamen nació vinculado a la ciudad de Huelva –durante la presentación se servían vinos de naranja con denominación de origen Condado de Huelva– y, según su director, seguirá teniendo lugar en la localidad andaluza, aunque no descarta congresos hermanos en otros países latinoamericanos que ya han mostrado interés en acogerlos. De Paz habló también sobre la importancia de celebrar la presentación en un país como Estados Unidos, que tiene tantos lazos con Latinoamérica y que supone uno de los mayores mercados para los productos españoles.

El director del certamen no quiso entrar en el debate sobre la aceituna negra española, sometida a un arancel del 35 % en EE.UU. a raíz de una disputa comercial, pero sí dejó claro que eventos como Binómico pueden ayudar a limar estas asperezas. “Hoy es la aceituna española pero mañana puede ser el vino argentino. Al final se trata de intentar que se vea la importancia que tiene Iberoamérica como conjunto”, aseguró. La presentación completa del congreso se llevará a cabo el 12 de septiembre en Argentina y en ella se revelará el resto de chefs invitados.

Entre ellos además de los confirmados Joan Roca y Narda Lepes, se encuentran Andoni Luis Aduriz del restaurante Mugaritz, España; Jefferson y Janaina Rueda Restaurante A Casa do Porco, Brasil, considerado el 17º mejor restaurante del mundo según la lista The 50 Best; Agustín Fernando Balbi, primer Argentino en conseguir una estrella Michelin en Asia con su Restaurante Ando ubicado en China, o el onubense Xanty Elías del restaurante Finca Alfoliz.