Bella Verano (PP): “Uno de los objetivos que queremos abordar nada más llegar es el AVE”

La exdelegada territorial del Gobierno andaluz, Bella Verano, encabeza la lista del Partido Popular al Congreso por Huelva.

–¿Cree que es el momento del cambio?

–Sí, no hay mejor momento que ahora. Ha sido malo por un lado pero bueno por el otro que hayan adelantado las elecciones, cuanto antes cambiemos el Gobierno de Pedro Sánchez, mejor van a estar todos los españoles y, por supuesto, todos los onubenses.

–¿Qué traería ese cambio?

–Certeza, tranquilidad a los españoles, un Gobierno con el que las familias estén protegidas y un Gobierno en el que cuando tú veas a tu presidente hablando estés segura que no te está engañando, que no te está mintiendo. Sobre todo, un Gobierno que dé imagen de estabilidad en el exterior y que ayude a que vengan a invertir y a crear empleo a nuestra tierra y un Gobierno, como tenemos ahora mismo con Juanma Moreno, tranquilo, estable y con certeza.

–¿Qué supondría para Huelva ese cambio?

–Nos hemos llevado cinco años con los Presupuestos Generales del Estado a cero en la provincia de Huelva, cuando miraba las inversiones no había absolutamente nada, eso no puede seguir ocurriendo. En Andalucía le hemos dado un vuelco a que Huelva estuviera en la cola y lo tenemos que hacer ahora desde el Gobierno de España.Tenemos muchas carencias, porque son bastantes años que no se ha invertido nada, pero hay algunas que son más importantes como las infraestructuras hídricas porque, al fin al cabo, los pilares económicos fundamentales de la provincia de Huelva son el turismo, la agricultura y la industria y necesitan el agua para seguir adelante.

–Unas obras hídricas que Núñez Feijóo se ha comprometido a realizar si llega a ser elegido

–Esas obras hídricas tenían que haber estado hechas por ley desde el año 2018, por la Ley del Trasvase, la Ley 10 de 2018. Alberto Núñez Feijóo que estuvo aquí en la campaña de las Elecciones Municipales se comprometió a llevar a cabo esas obras nada más llegar al Gobierno, es más, declaradas de emergencias, porque son obras que por el BOE están declaradas como obras de interés general y tenían que estar hechas o, por lo menos, a punto de terminar.En Huelva no tenemos agua de sobra pero tampoco es una provincia que tenga una escasez de agua importante. En el mes de diciembre cayeron 380 hectómetros cúbicos, se pudieron embalsar en la presa de Olivargas unos 210 y el resto se fue al mar porque no estaba construida la Presa de Alcolea, que se quedó paralizada en la época de Rajoy, a un veintitantos por ciento de ejecución, y en estos cinco años no se ha movido ni un solo papel ni una sola piedra, si estuviera construida tendríamos esos 170 hectómetros cúbicos embalsados y con ese agua tendríamos agua para toda la provincia durante un año.

–Entre las grandes carencias están las infraestructuras de la comunicación

–Los trámites para el AVE comenzaron con distintos gobiernos en varias ocasiones. Iñigo de la Serna estuvo aquí hace unos días y explicó que como ministro de Fomento dejó el estudio informativo terminado, pendiente de que se termine la Declaración de Impacto Ambiental, y se quedó todo en un cajón. Desde que él se marchó, que hicieron la Moción de Censura, no se ha hecho absolutamente nada. Aprovechando las circunstancias, el momento, los fondos Next Generation, que encajan a la perfección con la línea férrea, porque las líneas férreas son ahora mismo las más puntuables en esos fondos, porque son para el transporte las que menos contaminan; así como la importancia de conectar a dos países, a dos regiones como Andalucía y El Algarve, que puntuaría muchísimo, y si hay un presidente portugués, como lo ha reiterado el presidente portugués tantas veces, dispuesto a hacer esa conexión, solamente nos falta el sí por parte del Gobierno de España, por eso lo hemos reivindicado tantas veces.Lo cierto es que éste es uno de los objetivos que queremos abordar nada más llegar. Tampoco sabemos cómo están los fondos ahora mismo, porque ha habido muy poca transparencia, queremos auditar los fondos europeos si tenemos la suerte el próximo 23 de julio que nos den la confianza los onubenses y los españoles y, a partir de ahí, empezar a trabajar en esa línea de Alta Velocidad, que es imprescindible para Huelva.

–La regeneración de las playas es otra demanda de los onubenses

–Sobre todo la costa occidental de Huelva. Los inviernos son muy duros, se llevan mucha arena de las playas, las infraestructuras de algunas casas, los restaurantes se quedan prácticamente en el esqueleto y puede repercutir para el Turismo y hay que hacer una intervención muy importante en muchas de las playas, como la de El Portil, por lo menos con un aporte de arena; de La Antilla, con pequeños espigones, y así en playas que han tenido daños por los temporales.