El Ayuntamiento de Huelva pone de manifiesto su lucha contra la LGTBIfobia en la celebración de su Día

En la Plaza de Las Monjas, la Comisión Municipal Lgtbiq+, encabezada por el Ayuntamiento de Huelva, junto a los representantes de Género Sentido Trans Huelva, Chrysallis (asociación de familias de menores trans) y Colega Huelva, han visibilizado la lucha de la ciudad contra la LGTBIfobia con la lectura de un manifiesto en la Plaza de Las Monjas.

De esta forma, coincidiendo con el Día contra la LGTBIfobia, arranca una programación que sirve de anticipo para las celebraciones del Mes de la Diversidad, que se desarrollará en junio. Como ha adelantado la concejala de Políticas Sociales e Igualdad, María José Pulido “para esta semana hemos organizado con las asociaciones una charla de sensibilización, sobre visibilización de la homofobia interiorizada que tendrá lugar mañana martes 18 de mayo, a las 19:30 en el Parque Antonio Machado, mientras que el miércoles 19 de mayo, presentaremos en la Casa Colón el libro Cicatrices en la memoria de Juan Ramón Barbancho”.

Actividades que calientan motores “de cara a un mes -ha señalado la edil- en el que, además de lo que tradicionalmente ya se viene organizando en la ciudad, como la iluminación de los edificios más representativos de la capital, la colocación de la bandera del colectivo en la fachada del Ayuntamiento o la lectura de un manifiesto reivindicativo, vamos a ampliar la programación con un abanico de eventos y actuaciones como cuentacuentos, exposiciones, charlas informativas y performances, para promover la participación de distintos grupos de edad y trabajar la sensibilización y la visibilización del colectivo tanto con niños como adolescentes, adultos y mayores”.

La prioridad, concluye Pulido “es mostrar una Huelva diversa y plural, facilitando que desde la infancia, todas las personas se sientan respaldadas, apoyadas e integradas en todos los ámbitos, reforzando para ello las acciones de concienciación y sensibilización dirigidas a dar visibilidad”.

Manifiesto

En la lectura del manifiesto, Lucas Alcaraz, presidente de Género Sentido, ha denunciado que “tan sólo un 10% de los delitos de odio que se comenten contra la población LGBTI se denuncian y no porque no ocurran, sino más bien porque por miedo, por las represalias y por la falta de formación, no llegan a las autoridades competentes”. Así, Alcaraz ha puesto voz para “recordar los silencios en los puestos de trabajo, el bullyng en las aulas, el no derecho a reconocernos en el género que somos” poniendo de manifiesto “los desprecios y las humillaciones, a los que en algún momento, se ha encontrado expuesta la diversidad”.

El objetivo principal ha sido trasladar el deber de denunciar “ya que ningún ser humano debe de tolerar ningún desprecio hacía lo que es” asegurando que “los mecanismos existen y debemos de utilizarlos” dejando claro que “por encima de todo, la alegría, el amor y la paz es lo que pedimos para la población diversa”.

El acto ha servido también para presentar la exposición itinerante #SINDROMEdelPERO realizada por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) que denuncia los mensajes que disfrazan la LGTBIfobia y los discursos del odio tras un "pero".