El Ayuntamiento refrenda su apoyo a la labor que promueve la Asociación Juvenil Carabela en el Distrito V

Coincidiendo con la celebración esta semana del Campamento Urbano de Verano de la Asociación Juvenil Carabela, el Ayuntamiento de Huelva ha refrendado su colaboración con esta entidad, renovando el convenio para apoyar "la labor que Carabela lleva haciendo durante 30 años en la ciudad, fundamentalmente en el Distrito V, trabajando a lo largo de todo el año en la promoción integral de menores, adolescentes y jóvenes, junto con sus familias, en riesgo de exclusión social o situación de vulnerabilidad".

Así lo ha puesto de manifiesto el regidor tras firmar este nuevo acuerdo con la presidenta de la Asociación, María Mora, tras la visita realizada al campamento urbano desarrollado en el patio del Colegio Salesiano con la participación diaria de 300 jóvenes y la implicación de 40 voluntarios de la asociación.

En palabras de Cruz, "renovamos este convenio para implicarnos con los colectivos que pretenden generar espacios de convivencia, formación de ciudadanía y búsqueda de alternativas de ocio saludable, no solo ahora en verano sino durante todo el año, preocupándose y ocupándose de los jóvenes y los no tan jóvenes. Y, como no puede ser de otro modo, el Ayuntamiento de Huelva seguirá cooperando e implicándose en este importantísimo trabajo que se hace desde la Asociación Carabela y el Colegio Salesianos".

Se respalda así un Plan de Intervención que consta de acciones de formación, adquisición en valores, de ocio y tiempo libre que se desarrollan en el Colegio salesianos y están dirigidas a 500 beneficiarios y beneficiarias, y de acompañamiento a través de itinerarios sociales a 60 familias en situaciones de exclusión social, en coordinación fundamentalmente con los Servicios Sociales de la Zona, a través de atención a necesidades básicas (alimentación, higiene…), talleres autoestima y empoderamiento de las familias, búsqueda de recursos, atención fuera horario escolar de refuerzo educativo y todas aquellas necesidades que después de la crisis sanitaria pudieran aparecer.

Por su parte, la presidenta de la entidad ha señalado que "para nosotros es muy importante tener a la Administración pública de cara y contar con el Ayuntamiento a favor del trabajo que estamos realizando, por lo que la renovación de este convenio es un nuevo soplo después de varios años apostando por la juventud".

Campamento de verano urbano

Desde la Asociación Juvenil Carabela se destaca el éxito de participación del Campamento Urbano de Verano puesto en marcha para atender a una necesidad de las barriadas del entorno del Colegio Saleasianos. Una programación que ha acogido desde campeonatos deportivos, veladas musicales, hasta una feria, cine de verano, etc.

Del 19 al 23 de julio, en horario de 19.00 a 23.00 horas se ha desarrollado esta iniciativa patrocinada por el Puerto de Huelva y contando con la colaboración del Ayuntamiento, con actividades especialmente dirigida a jóvenes, a partir de los 14 años.

El alcalde ha felicitado a la Asociación Juvenil Carabela por la segunda edición de este campamento, en sustitución del tradicional, "pues han tenido que adaptarse a las medidas impuestas por la pandemia. Un año más, se ponen a disposición de los jóvenes de la ciudad, ya que se trata de una actividad abierta a toda Huelva, para ofrecerles una alternativa de ocio divertida y saludable en las tardes-noches de verano".

La Asociación Juvenil Carabela ha conseguido que el colegio Salesianos se haya consolidado durante todo el año como punto de encuentro para que los menores aprendan a disfrutar de su tiempo libre de forma saludable, impulsando numerosas actividades participativas de las que además forman parte las familias al completo.

Como ha señalado Cruz, "para el Ayuntamiento es una enorme satisfacción contar con entidades como esta, que hacen ciudad y, por ello, seguiremos apoyando la importante labor que realiza con los jóvenes onubenses, facilitándoles que puedan seguir poniendo en marcha a lo largo del año sus propuestas socioculturales, deportivas y recreativas… acciones que son realmente positivas para avanzar hacia una sociedad fuerte, igualitaria e integrada".

"Hay que agradecer la labor desinteresada del equipo de voluntarios de la asociación porque son parte fundamental para desarrollar este campamento y todos los programas que se proponen durante el año. Y que ponen todo su entusiasmo e ilusión por mejorar la calidad de vida de sus vecinos y vecinas, convirtiéndose en el alma de este proyecto", ha remarcado el primer edil.