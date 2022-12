Avistamientos y encuentros OVNI en Huelva

Este especialista ha estudiado bien la casuística en España y hay una serie de factores que destacan como, por ejemplo, que es la noche el momento en el que más avistamientos hay de OVNIs, un 80% de los casos que se registran habitualmente. Igualmente las formas más reconocibles de todos ellos, con más de 50 variedades, indican que la ovalada o la circunferencia son las más dadas allá donde destacan la rectangular o el destello en el cielo.

Los puntos más activos dentro de nuestro país los encontramos en la zona de la costa occidental andaluza teniendo a Huelva y Cádiz como eje de los OVNIs en España, destaca la zona del Estrecho de Gibraltar, donde los encuentros pueden tener otras explicaciones más mundanas que recurriendo a "visitantes de otros mundos".

Un encuentro muy particular fue el que tuvo Ángel Bernal en San Juan del Puerto, un encuentro que le llamó la atención y le inquietó por lo extraño que era. El testigo nos relataba: "Me habían dejado una casa allí para pasar unos días y desconectar tras unas semanas muy duras, sobre todo con mi negocio. Necesitaba esa desconexión. La casa no está propiamente en el pueblo, me instalé para pasar el fin de semana en soledad y estar relajado, tranquilo. Cuando llegó la noche me puse a ver la televisión. Hacía frío y me puse a ver una película que había. Estaba viendo la película, sobre las once y cuarto de la noche, cuando vi cómo por las rendijas de la ventana se colaba una luz. Pensé que sería un coche que iría camino de otro chalet o algo así, pero se quedó allí, enfocando a la ventana y… hombre… ya eso no era normal. Un poco molesto, tras unos minutos, abrí la ventana para decirle que se fuera con el coche a otro sitio, pero cuando me asomé vi algo asombroso...".

Ángel toma aire y respira, denota nerviosismo y cierto temor, así que lo animo a seguir: "Pues mira, allí lo que había, en el cielo, suspendido, era un foco muy grande con una luz muy intensa, allí arriba enfocando. A ras de suelo no había coche ninguno. Yo me traté de proteger los ojos con las manos, pues no veía bien, sobre todo queriendo ver la forma de aquel objeto, pero no hubo forma: era muy intenso y creí que lo mejor era meterme hacia dentro. No hacía ningún sonido, nada, no se sentía nada. Aquello no era normal para nada. Me metí dentro, cerré la ventana a tope y eché la persiana y ya con el temor a que fuera algo raro tipo OVNI o algo así. La televisión hacía interferencias y preferí esperar. Cuando en la televisión se dejaron de colar interferencias abrí un poco la persiana y ya no había nada. Fue muy raro, yo no quise hablar con nadie porque entre los nervios de punta por temas del negocio y esto pues podrían pensar que estaba mal de la cabeza, pero te garantizo que lo que vi es real" concluía Ángel.

Alberto Blázquez me comentaba otro avistamiento similar coincidiendo en fechas, le sucedió a su tía y me decía cómo "vio tres luces que se mantuvieron unos segundos y salieron disparadas. Ella suele fumarse en la terraza un último cigarrito y mira al cielo, a las estrellas, entonces fue cuando vio esas luces y salieron disparadas hacia la derecha [dirección este]", finalizaba.

¿Qué fueron estos avistamientos de estos dos testigos? Por definición y desconocimiento, un OVNI, un Objeto Volador No Identificado, allá donde se investigan posibles casusas que lo expliquen y que, de momento, no tienen nada racional con las que poder cuadrar.