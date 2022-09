Una traumática experiencia OSNI en la costa de Mazagón

Les quiero contar una experiencia que tuvo una familia este pasado verano, cuando se encontraba en una embarcación de recreo entre Mazagón y Matalascañas, y su encuentro con un OSNI. Ellos me decían: “Salimos con unos amigos a dar un paseo en el barco y nos alejamos de la costa un poco más de lo que es costumbre. La cosa no tenía más importancia hasta el momento en el que Paco trató de encender el motor y no iba. Lo intentó en varias ocasiones pero era imposible, es que no hacía nada. Fue a llamar a la Guardia Civil de costa, pero la radio tampoco iba y tratar de llegar a la playa a nado era un locura amén que te podías matar en el intento”, en referencia a las corrientes de agua o el propio cansancio. “Estaba atardeciendo y temíamos que se echara la noche. Fue entonces cuando vimos un resplandor en el agua que se acercaba a nosotros y se colocaba justo debajo. Aquella luz tendría unos diez metros de diámetro si tomamos como referencia nuestra embarcación. Se ubicó debajo y el pánico.. pues… apareció en todos. No sabíamos lo que hacer. Aquella luz estaba bajo nosotros y era pulsante. La intranquilidad era muy grande, pero daba la impresión de que aquella luz lo que trataba era de ayudar...”, decía la testigo.

Y proseguía: “No sé cómo, pero el barco se movía poco a poco a la costa, como si estuviera llevándonos, pero nos dejaba muy lejos aún. Entonces fue cuando se comenzó a mover más rápido porque cogimos una corriente, y fue cuando la luz giró en torno a nosotros dos veces y desapareció mientras nos acercábamos más a la costa. Al estar más cerca intentamos arrancar el motor y al segundo intento arrancó. ¡Vaya alivio! Entonces tiramos a puerto y llegamos sin mayores problemas. Al día siguiente miró el mecánico el motor y estaba perfecto, ¿qué había pasado? No lo sabemos pero, desde luego, algo que no llegamos a comprender”.

Una nueva muestra más de la actividad de los OVNIs en el litoral de Huelva y de la presencia OSNI en las misma: “Leímos un artículo tuyo en ‘Huelva Información’ y nos animamos a escribirte y ya a hablar contigo, desde luego desde ese día creemos un poco más en estas cosas misteriosas” concluía la testigo.