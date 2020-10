Tiene el diagnóstico preciso y reclama con la misma vehemencia las infraestructuras como las alternativas a las que tiene que hacer frente la economía de Huelva. Presenta la incertidumbre en la que vivimos con la calma de quien la reconoce y aprende a vivir con ella. Lo que hace falta, es escucharle más.

–¿Cómo salimos de esta crisis?

–Bueno, saldremos. Probablemente no tan pronto como pensábamos y con muchas cosas que van a cambiar. Yo creía que los cambios iban a ser menores de los que finalmente se van a producir, no tanto en la economía, como en nuestros ámbitos y costumbres.

–Es decir que nos despedimos del trabajo presencial.

–Nos han hecho que la brecha digital que había, nos la hemos comido de golpe y va a dejar fuera del sistema a quienes no se hayan adaptado. Al resto, no les ha quedado más remedio que adaptarse.

–No conocíamos e Zoom y mire ahora.

–Nos hemos dado cuenta que es más eficiente y más barato hacer videoconferencias –nosotros las hemos hecho conEstados Unidos o con Bélgica– y la gente está más predispuesta a hacerlas con mucho más nivel de implicación.

–Además, con las comunicaciones en Huelva ...

–Si es en Huelva, especialmente. Creo que va a haber cambios mucho más profundos en nuestras costumbres.

–¿Por ejemplo?

–En las relaciones sociales, tenemos que empezar a considerar si se pueden mantener esas reuniones masivas de encuentros, por ejemplo en fiestas tan nuestras como la Semana Santa o el Rocío, donde es imposible contener cualquier contacto humano y si hubiera un contagio sería terrible.

–¿Acabaremos por acostumbrarnos? Lo digo porque hay unas imágenes de estos días no son de lo más aleccionadoras.

–A la gente más joven les va a costar más, pero tendrán que hacerlo o a base de multas o de concienciación. Todos tenemos 15 años y se les hace más difícil.

–¿Se notarán en Huelva más esos cambios en el modelo económico si se tiene en cuenta que está centrada en el sector primario? Hemos llegado a lo impensable, que la refinería tenga un ERTE.

–Ahora es imposible hacer una predicción con un mínimo de fiabilidad. Cualquier escenario es posible, desde el mejor, al peor. No hay experiencias previas y están basadas en eso, en la predicción, no en el estudio. No tengo ni idea. Sé hacia donde vamos si seguimos así, pero el mes que viene puede cambiar todo. Desde luego, en este escenario no vamos bien.

–En el campo, la situación corre el riesgo de ser dramática.

–Si no viene gente de fuera, de Marruecos o de Polonia, no sé quién va a recoger la fruta.

–Y estamos a puertas de la campaña.

–Esta será la más afectada porque esperemos que la siguiente esté ya resuelto.

–El año pasado afectó a partir de marzo, pero éste le coge entera.

–Además ya estaban aquí las personas que la recogían, pero es que este año no van a poder llegar.

–¿Cómo lo solucionamos?

–España se va empobreciendo y trabajos que hasta ahora despreciábamos porque no entraban en la filosofía de vida, vamos a tener que cubrir.

–Es decir, tirar de los parados.

–Cuando los desempleados se den cuenta que España no es el país que pensaban, deberán bajar sus expectativas.

–¿Ve a los desempleados de Huelva recogiendo fresas?

–Veo a los universitarios de camareros, ¿cómo no voy a verlos? Hay muchos chavales frustrados porque no se colocan de lo que han estudiado.

–Porque esta campaña debería plantearse ya.

–Es que no podemos hacer planes con las fronteras abiertas y dos años perdidos serían insostenibles. Volveríamos atrás muchos años.

–Lo dejaremos para los últimos días.

–La Cámara lleva mucho tiempo trabajando en la industrialización del sector agrícola. Tenemos un proyecto de cuarta o quinta gama que era una planta piloto diseñada para que los empresarios no comercialicen sólo el producto en fresco. Llegará algún día en el que los países de nuestro entorno serán competidores mucho más serios. Cuando llegue deberíamos haber industrializado la producción. Trabajamos en ello, pero cuesta trabajo.

–Se va uno de los pilares económicos de Huelva.

–Sí porque los otros son el turismo, que también le afecta de lleno la pandemia y hay que reconfigurarlo, aunque es el menos afectado porque nuestro turismo es nacional, pero también es posible que estemos cerca de nuestro tope, es decir, no todos los turistas de España van a venir a Huelva.

–Y luego está la industria.

–La industria en Huelva está en un proceso de amortización. Las fábricas del Polo Químico han cumplido su ciclo vital, van a seguir viviendo , pero las expectativas de aquí a 15 o 20 años, no las podría muy altas. Estamos en un momento estratégico muy importante para reindustrializar Huelva y para ello, un proyecto como el Ceus es estratégico. Hay varias líneas en las que trabajar; otra de ellas es la Zona de Actividades Logísticas del Puerto, que pueden encontrar una superficie de suelo para muchas empresas deslocalizadas, que se implanten aquí.

–Lo de la industria le va a costar dolores de cabeza.

–Hubo grandes inversiones en las industrias que no se van a volver a hacer. Habrá inversiones de mantenimiento o de alguna pequeña ampliación, pero las grandes inversiones no van a volver. Llegará algún día que algunas se deslocalicen o se mantengan pero con una menor inversión.

–¿Ve a alguna gran industria marchándose de Huelva?

–No quiero verlo. Ni me lo plantea.

–Sería la muerte económica de la provincia.

–Es que no hay alternativa. Ahora mismo no es una posibilidad que se vaya a producir a corto plazo. Todo en la vida tiene un ciclo vital. Ahora hay que trabajar en esas alternativas. La buena noticia es que la hay y tenemos que trabajar para que se formalicen.

–¿Del proyecto Ceus nos despedimos?

–No podemos permitirnos dejarlo pasar. Aún hay actuaciones a poner en marcha para implantarlo. Hay que insistir en conseguir compromisos de la Junta y el Gobierno.

–Hablaba de los pilares de la economía y se olvidó del Puerto. ¿Se aprovecha lo suficiente?

–El Puerto ha iniciado una dinámica hace años en la senda correcta y estamos empezando a coger los frutos.

–Creo que van a publicar en breve el informe comercial de la ZAL.

–Se ha trabajado en el proyecto Focomar junto con el Puerto. Ha habido que suspenderlo no sólo por la pandemia, sino porque los resultados hay que replanteárselos como consecuencia de la pandemia. Hay que adaptarlo a las nuevas condiciones.

–¿Lo que nos hace falta en Huelva es un poco de cariño como dijo el presidente de la Cámara?

–Y un poco menos de desprecio por ser más agresivo. Lo que han hecho con las infraestructuras es un desprecio más que falta de cariño. Llevamos pidiendo 20 años lo mismo. Mientras otros reclaman innovación, Huelva pide cosas básicas como agua, un tren o carreteras. ¿Qué se le ha dado a Huelva en los últimos años? Sólo tenemos un cordón de comunicación con Sevilla.

–Y encima las conexiones son penosas.

–Es lamentable que tardes casi lo mismo de Huelva a Sevilla, que desde Sevilla a Madrid.

–¿No estamos creando demasiadas expectativas con la ayuda que nos llegará de Europa?

–Huelva tiene ahora mismo una economía de indigencia absoluta. Dependemos de que nos den la limosna para hacer los proyectos. Desde la Cámara siempre recomendamos que no hagan sus inversiones dependiendo de las subvenciones que consigan, sino que hagan las inversiones y después opten por las ayudas. Es lo que se ha hecho con el proyecto Ceus. Si el proyecto hay que hacerlo, se hace. No sé qué estamos esperando. Eso es una economía de miseria; si me dan algo como y si no, no.

–No nos ayuda demasiado el tamaño tan pequeño de las empresas de Huelva.

–La vida de una provincia la mueve las microempresas. Las grandes empresas facilitan el sustento para que las pequeñas puedan ser rentables. En el momento que se destruyen las grandes empresas, se destruye tejido empresarial y local, lo que lleva al despoblamiento, al igual que ocurre en los países tercermundistas. Lo que buscamos es que Huelva genere oportunidades para los que esamos aquí y que genere un efecto llamada para otras provincias que están en peores condiciones que nosotros. Somos muy competitivos, pero no se aprovechan las oportunidades.

–Ahora tienen un proyecto para atraer el mercado extremeño.

–Lo lamentable es que Huelva no sea la vía natural de salida de Extremadura y llevamos así muchos años. Cada vez tienen más vinculación con Sines, pero si no hacemos mejores comunicaciones, no tenemos nada que hacer.

–Las carreteras son tremendas.

–Llevamos toda la vida pidiendo lo mismo.

–Volvemos a toparnos con la incapacidad de los partidos por alcanzar acuerdos.

–A otras no les ha ido tan mal.

–¿Por qué nos pasa?

–Huelva es la provincia andaluza menos densamente poblada en personas y empresas. En toda la provincia hay la mitad de población que en Sevilla capital, es decir, tenemos la mitad de votos. Si hay que gastar mucho dinero público en infraestructuras, se hará donde te voten y en Huelva hay muy pocos votos. En Málaga contentas a tres millones de personas y en Huelva a medio millón.

–La que curiosamente tiene más posibilidades de salir adelante es el aeropuerto, la única que es privada.

–Empezó siendo pública, hasta que nos dijeron que no merecíamos un aeropuerto. Fue otro desprecio en la época de Magdalena Álvarez. Hay aeropuertos andaluces con instalaciones deficitarias. Las infrestructuras no se pueden plantear si van a ser rentables en el momento de abrirlas; hayque mirar al futuro. En Málaga así nunca se hubiera hecho un hotel. No terminan de ver las potencialidades que tiene Huelva porque son grandes inversiones y porque la rentabilidad no es inmediata, pero es que transformas una economía de una manera completa.

–¿Cree que finalmente contaremos con aeropuerto?

–No soy capaz de poner una fecha concreta. Hay una empresa privada que ha comprado las acciones de la Cámara y la Diputación, a las que habría de felicitarse porque mantuvieron la semilla viva y estamos en manos de una persona que va a arriesgar su capital personal y que únicamente merece aplausos. No entiendo cómo hay gente que lo cuestiona; si se arruina se va a arruinar él y si tienen éxito nos vamos a beneficiar todos.

–¿Qué va a ocurrir cuando los ERTE se terminen?

–Dependemos de cómo esté la situación. Si seguimos como estamos los ERTE acabarán en despidos. Si cambia la situación, que creo que no va a ser en enero, saldremos aunque tardaremos algunos meses más. Serán despidos de las empresas que no se han adaptado, pero hay muchas que están cerradas, sin actividad, ni ingresos. Eso es insostenible.

–Dígame algo positivo.

–Ahora podemos ser todo lo optimistas o pesimistas que queramos. Puedo plantear los dos escenarios a los que tendremmos que hacer frente, ¿cuál quiere que le venda?