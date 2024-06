Aprende a decir ‘no’ para cuidar tu marca personal y mejorar tu productividad laboral

Cuanta más carga de trabajo o más expectativas pesan sobre ti en tu espacio laboral, más esencial puede llegar a ser saber decir ‘no’. Negarte es mucho más que una cuestión de autocuidado, porque seguro que no quieres sentirte culpable, pero tampoco que se te perciba como un o una profesional incompetente o que colabora poco. ¿Cómo conseguir todo eso?

El objetivo es ser capaz de establecer límites claros y mantener un equilibrio saludable entre tu vida personal y la profesional. En este artículo te traigo estrategias para decir ‘no’ bien desde tres enfoques: tu inteligencia emocional, tus prioridades y tu comunicación efectiva.

Tu estrategia ganadora para negarte sin sentirte culpable y sin comprometer tu profesionalidad saldrá de combinar estas propuestas esenciales que te resumo a continuación.

Estrategias desde tu Inteligencia Emocional

Antes de responder, identifica cómo te sientes. Entenderte, y reconocer que te invade el cansancio, o la presión, o las ganas de hacer otra cosa, o lo que sea, te ayudará a dar una respuesta asertiva del tipo: ‘gracias para tenerme en cuenta, pero ahora mismo mi prioridad es mi familia’.

Empatiza para negarte. Párate a reconocer los sentimientos de la otra persona y exprésale que la entiendes: ‘sé que esto es importante para ti, pero en este momento no puedo’.

Ante todo, calma y buena ‘vibra’. La manera en que te niegas influye en cómo se recibe la negativa. Y funciona mejor hacerlo de forma clara, desde el equilibrio emocional, con calma y seguridad: ‘te quiero, pero no’.

Estrategias desde la claridad de tus prioridades

Revisa tus prioridades periódicamente. Si te marcas objetivos a medio y largo plazo, tanto personales como profesionales, y los revisas cada poco, será más fácil decir "no" a los temas o propuestas que no se alinean con esos objetivos. Por ejemplo: ‘en este momento mi interés está en la inteligencia artificial, no puedo asumir lo que me propones’.

Ponte tú en el calendario. Bloquea periodos específicos en tu calendario para tareas importantes y para tu tiempo personal. Te ayudará a gestionar tu tiempo de manera efectiva, y te da una razón tangible para decir cosas como: "uy lo siento, ya tengo bloqueada esa hora".

Estrategias para comunicar tu ‘no’ de forma eficaz

Niégate de forma clara y directa. No des lugar a las confusiones en explicaciones largas seguramente llenas de justificaciones. La clave está en la concisión y la honestidad. Por ejemplo: ‘lo siento, no puedo asumir esto ahora’. Y ya.

Propón soluciones alternativas. Demuestra tu disposición a colaborar y encontrar una solución con frases como: ‘yo no puedo, pero se lo puedo preguntar a Fulanita’.

Deja la puerta abierta a otras oportunidades. Es la mejor forma de mostrar que valoras la relación y que tu negativa no es un rechazo personal. Un ejemplo sería: no puedo colaborar ahora mismo, pero me encantará hacerlo en el futuro si me das la oportunidad’.

Decir "no" en el ámbito profesional no tiene que ser una experiencia negativa o generadora de culpa. Muy al contrario, puede ser una forma muy eficaz de trabajar tu marca personal y posicionarte como profesional confiable, eficaz y con equilibrio emocional.