Año y medio de cárcel por edificar en suelo protegido de El Calabacino

El Juzgado de lo Penal 4 de Huelva ha condenado a un mujer estadounidense que responde a las iniciales A.S. a un año y medio de prisión por hacer obras sin licencia a una vivienda ruinosa de la aldea de El Calabacino, en el municipio serrano de Alájar, ubicada sobre suelo de especial protección.

Como consta en la sentencia de conformidad (la acusada reconoció la autoría de los hechos), a la que ha tenido acceso Huelva Información, esta mujer llevó a cabo "en calidad de promotora/constructora la edificación de una vivienda de 13,40 metros de fachada por 7 metros de lateral-fondo y 5 metros de altura en la finca sita en la Parcela 53 del Polígono 18 del término municipal de Alájar", es decir, en la aldea de El Calabacino.

Dicha finca, con un total de 183 metros cuadrados, la adquirió A.S. en escritura pública el 14 de febrero de 2013, "haciéndose constar la existencia de edificación en ruina de más de 50 años, quedando en pie paredes y restos de chimenea".

El magistrado Santiago Muñoz recalca en su resolución que esta construcción "se encuentra situada en suelo no urbanizable de especial protección por estar enclavada dentro del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche".

Fue precisamente por este motivo, observa la autoridad judicial, "por lo que la acusada no solicitó para construir-rehabilitar ni licencia municipal ni autorización de la Dirección del Parque Natural, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía".

Las obras, iniciadas hace seis años, se encontraban "muy avanzadas en abril y terminadas al menos exteriormente en julio 2017". El objetivo de esta construcción, se remarca en la sentencia, es para "vivienda habitual de la denunciada y sus hijos menores en una finca sin actividad agrícola ni ganadera, incompatible con la legislación protectora del Parque".

Para la construcción en cuestión se ha utilizado gran parte de adobe y paja, "lo que supone grave riesgo de incendio", como ya alertó la Fiscalía de Huelva en su momento.

El coste de demolición y de restauración del lugar afectado ha sido tasado en 78.552,42 euros. Entiende el magistrado, ateniéndose al escrito del Ministerio Público, que "las obras no son legalizables por incumplir, además las normativas provinciales, por no poder considerarse rehabilitación y no existir en la finca explotación agrícola o ganadera".

Sin embargo, enfatiza que actualmente el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía trabajan en la redacción del nuevo PGOU, en la que contemplan la posibilidad futura de legalizar lo construido en la aldea de El Calabacino bajo la figura de Hábitat Rural Diseminado, al amparo del Decreto 2/2012.

Por ello, aunque imputa a la acusada un delito contra la ordenación del territorio y acuerda la demolición de la vivienda (que debe correr con los gastos del proyecto técnico y obtener el visto bueno de Ayuntamiento y Consejería de Medio Ambiente), el titular del Juzgado de lo Penal 4 de Huelva remarca que "no procederá dicha demolición si en el plazo de cinco años se declara por las administraciones competentes su legalización expresa", algo que esperan como agua de mayo todas las familias que conviven en la ecoaldea de El Calabacino.

Si pasado este plazo no se falla a su favor y no se ha derribado la casa y restaurado el terreno, se le embargarán los bienes a la mujer condenada, quien además tendrá que abonar una multa de 1.800 euros. Sobre la pena de prisión, la mujer no entrará en prisión por carecer de antecedentes penales.