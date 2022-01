Álvaro Moleón, psiquiatra en la Clínica del Carmen de Huelva, el más valorado en su especialidad en España

Los criterios que se han tenido en cuenta para elegir a los especialistas sanitarios más destacados del país se fundamentan en tres bases: Las opiniones de los pacientes, centradas en los criterios de atención recibida, puntualidad e instalaciones del profesional visitado (contabilizadas desde el inicio del proceso de votación); los votos de compañeros de especialidad: todos los profesionales de la salud de la plataforma han podido votar a los nominados de su misma especialidad según criterios de profesionalidad, experiencia y trayectoria; y la contribución que, hasta el último día, los nominados han realizado a la comunidad de pacientes. Esta contribución se mide teniendo en cuenta su participación en el servicio de Pregunta al experto, la sección de Doctoralia que permite a los profesionales resolver las dudas de los pacientes sobre enfermedades y cuestiones relacionadas con la salud.

Álvaro Moleón ha recogido su galardón con "mucho orgullo,, desde los profesionales de administración hasta los neurólogos, pasando por los psicólogos". Asimismo, añade que "es un logro que me llena y que, pese a ser particular, lo comparto también con el personal sanitario del hospital Juan Ramón Jiménez , pues gran parte de las enseñanzas que he podido poner en prácticas las aprendo allí, donde también trabajo".