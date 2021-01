Alcores busca familias de acogida en Huelva para 145 menores en desamparo

“Hay niños en Huelva que han pasado estos meses sin una familia. Por eso son tan necesarias las familias de acogida”. Así reza un cartel de Alcores, asociación que ayer fue protagonista con la organización de un coloquio virtual con el objetivo de difundir el acogimiento familiar y dar a conocer esta medida. “La crisis y la pandemia no existe de situaciones complicadas. Hay niños que necesitan salir de su hogar y lo que evitamos es que no tengan que en entrar en una institución como es un centro de protección de menores. Si tienen que entrar perfecto porque benditos centros y recursos que le dan cobijo a estos niños cuando lo necesitan. Pero intentamos que los menores de siete años no tengan que entrar por una institución y pedimos la colaboración de la ciudadanía para que se informe y le den esa oportunidad de que estén en un entorno familiar”, explicó a Huelva Información la trabajadora social de la Asociación Alcores Nazaret Gómez.

Actualmente, según informó la propia Asociación hay 145 niños en situación de desamparo pendientes de retirada o en centros de protección. Niños para los que no hemos encontrado familias acogedoras. De ahí la importancia de este tipo de coloquios. Al acogimiento puede optar cualquier tipo de familia, incluso personas solas. “Lo que se exige es que tengan que pasar nuestra formación, entrevistas personales y visita a domicilio”, explica Gómez. Una vez que se supera este protocolo el niño estará un tiempo determinado con la familia de acogida hasta que se resuelva la situación familiar del menor. “Puede volver con su familia biológica si así las personas que han estado trabajando con la familia lo determinan o bien la alternativa de la adopción si no pueden regresar”.

La provincia de Huelva cuenta en estos momentos con unas 154 familias acogedoras que tienen en su hogar a alrededor de 170 menores –algunos de ellos hermanos–. Nazaret Gómez apuntó que la pandemia provocó un incremento de menores en desamparo a partir del verano puesto que un gesto tan simple como no ir al colegio –como ocurrió en los meses anteriores por el confinamiento– “hace que los niños estuviesen un poco invisibilizados ya que muchas situaciones de riesgo se detectan en los colegios”.

Alcores realiza coloquios una vez al mes. Habitualmente son presenciales pero por la pandemia encontraron la alternativa virtual. La alta participación en estos eventos durante estos meses ha servido para que, aunque en un futuro regrese la presencialidad, el formato virtual se mantenga.