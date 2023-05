Cinta Rocha: "El momento más deseado es que la Virgen del Rocío esté frente al simpecado de Huelva el lunes al alba"

La emoción se respira en cada rincón de la casa de hermandad, los últimos preparativos se están llevando a cabo y la hermana mayor de la hermandad del Rocío de Huelva para la romería de 2024, Cinta Rocha, tiene los nervios a flor de piel. De su rostro brota la ilusión y cada vez que nombra a la Virgen del Rocío se le llena la boca de plegarias y de agradecimiento. "Estoy cumpliendo un sueño", decía y "estoy viviendo experiencias inolvidables que se quedarán en mi corazón para siempre".

-¿Cómo han sido los preparativos durante todo el año en la hermandad?

-La verdad que han sido unos meses muy emocionantes en los que me llevo vivencias que nunca creía que iba a experimentar. El Rocío está a la vuelta de la esquina, sé que va a ser una Romería del Rocío diferente como es lógico. Llevo desde que fui elegida como hermana mayor pensando, ¿esto me está pasando a mi? Porque lo que menos esperas te sucede y siempre me quedo con esa parte tan entrañable.

-¿De dónde nació la idea de la candidatura?

-Yo hace mucho tiempo dije que me presentaba a hermana mayor, es por una promesa, un motivo personal y lo hago en agradecimiento a la Virgen del Rocío que siempre está ahí.

-¿Cómo es su vinculación con la Hermandad del Rocío de Huelva?

-Tengo una vinculación muy estrecha con la hermandad, me siento muy cómoda aquí. Las personas que tengo a mi alrededor son maravillosas y encantadoras, estoy arropada y me ayudan y aconsejan en cada paso que doy. La Junta de Gobierno también está a mi lado para todo, aportando siempre cosas buenas. Además, estoy muy agradecida con todos los hermanos que me han hecho llegar hasta aquí, allá donde vaya siempre me animan a que viva este Rocío, que lo sienta y que disfrute el día a día porque para mí esto es un regalo de todos ellos.

-¿Cómo ha afrontado todos los actos desde que fue elegida?

-La palabra es ilusión, desde el principio he tenido esas mariposas en el estómago y todavía sigo en una nube. Está siendo una de las experiencias más bonitas de mi vida y cada vez que voy a un acto lo afronto con mucho cariño y mi mejor sonrisa. Esto es un sueño cumplido.

-¿Quién la acompañará en su camino?

-Voy con mi gente, mi marido y mis hijos que han estado a mi lado desde que comencé esta aventura. También me va a acompañar una persona que aunque no está presente, sé que me apoya todos los días de mi vida, mi reunión, la Junta de Gobierno, por su puesto y todos los hermanos que se quieran echar a caminar con la hermandad. Mi deseo es que me acompañe todo el mundo y que nuestro simpecado nunca esté solo, tengo muchas ganas de que llegue el jueves de salida, pero también tengo un poco de miedo, porque va a ser muy impresionante acompañar a mi hermandad por las arenas.

-¿Cuál es el momento que más espera de esta Romería?

-Pues tengo muchas ganas de llegar a la aldea con la hermandad, con nuestro simpecado restaurado que reluce como nunca y saludar a la Hermandad Matriz que siempre nos recibe con los brazos abiertos. Pero sin duda, el momento más deseado por mí y por toda la gente de Huelva es que la Virgen llegue a nuestra casa de hermandad el lunes al alba, donde repiquen las campanas y todos les recemos juntos.

-¿Qué le va a pedir a la Virgen cuando la mire a los ojos en la puerta de la casa de hermandad en la aldea?

-En primer lugar, le daré las gracias por brindarme estos momentos tan inolvidables que se graban a fuego en mi retina cada día y le pediré salud, que es lo más importante.

-Este año la Hermandad del Rocío de Huelva no realizará su tradicional paso por el Ayuntamiento de Huelva para despedirse de la ciudad antes de salir a la aldea, ¿cómo lo han acogido los hermanos?

-Habrá opiniones de todo tipo pero la seguridad de la Hermandad prima ante todo y es evidente que con las obras actuales no podemos hacer nuestro recorrido habitual. Yo como rociera y hermana lo he acogido muy bien porque sé que es peligroso con la caravana que llevamos y creo que el resto de los hermanos también lo entenderán. Hay que tener en cuenta que a caballo van niños y mayores y que los carros tradicionales hay muchos que van tirados por más de seis mulos y hay que velar por la seguridad de todos para que realicemos un buen camino. Este año la despedida la haremos en El Punto ante el Monumento a la Virgen del Rocío.

-¿Cómo será la comitiva de este año? ¿A pie se espera mucha afluencia?

-Llevamos más o menos el mismo número de carros tradicionales, carros cuadrados y jardineras. A pie sí, Huelva arrastra mucha devoción y son numerosos los peregrinos de a pie que acompañan a nuestro simpecado.

-Un deseo para la Romería del Rocío 2023.

-Deseo que vivamos este Rocío con mucha emoción y humildad porque vamos a presentarle el simpecado a la Blanca Paloma. Además, pido que todos los hermanos respeten el camino, que no arrojen basura para así evitar incendios y que se unan a la hermandad para que podamos caminar todos juntos.