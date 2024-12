Martín, el niño de 7 años de un pueblo de Huelva que triunfa bailando en las zambombas flamencas esta Navidad: "La gente alucina con su arte"

Martín Iglesias Vallé es de Trigueros, tiene 7 años y lleva el arte en la sangre. A pesar de su corta edad, el joven bailaor cautiva allá por donde va con su talento y esta Navidad ha dejado sin palabras a los vecinos de Jerez. Hace tan solo unos días, Martín acudía a disfrutar del ambiente de las zambombas en las plazas del pueblo jerezano, cuando el pequeño pidió permiso a su madre para echarse a bailar: "Mamá, quiero bailar, ¿puedo salir al centro?", preguntaba a sus progenitores. Ni corto ni perezoso se animó y fue entonces cuando comenzó la fiesta.

"Me pidió permiso y no pude negarme. Comenzó a bailar y la gente alucinó", cuenta la madre a Huelva Información." Por dios qué talento, qué artista, qué sorprendida...", comentaba la gente, que quiso inmortalizar el momento llevando a las redes las imágenes del pequeño artista. Una estampa que no tardó en hacerse viral en redes como TikTok o Instagram.

Cuenta su madre que desde que Martín tiene tres años es el alma de la fiesta. Lleva el baile flamenco en las venas, a pesar de que ninguno en su familia se dedica a ello. Sin embargo, la devoción rociera de sus familiares y su pasión por el flamenco han contagiado la sed de arte a este niño que lleva por bandera el baile como un don desde la cuna. "Martín lleva un año en una academia de Sevilla con José Galván y baila en todas las fiestas desde que tiene uso de razón. Esto le sale de dentro. Ha nacido con ese don", comentaba su madre emocionada.

Y es que no es la primera vez que actúa en público. "Ya durante la pasada romería de El Rocío se hizo viral unas imágenes del niño bailando", revela Soraya. Una anécdota de la que se hicieron eco desde el mismísimo programa de Antena 3 'Y ahora Sonsoles', dando fe de la curiosa historia de este bailarín.

El próximo sábado, sus fans podrán volver a verlo en el teatro Távora de Sevilla. "En este poquito tiempo ya ha conseguido bailar el garrotín, alegrías, bulería... quiere ser bailaor de mayor y a nosotros se nos cae la baba", confiesa su madre.