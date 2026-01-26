Denuncias por las denominadas "casas discoteca" en El Rocío este fin de semana de peregrinaciones extraordinarias

La Policía Local de Almonte ha reforzado este fin de semana sus dispositivos de vigilancia y control en la aldea de El Rocío, coincidiendo con la gran afluencia de personas por las peregrinaciones extraordinarias de las hermandades de Triana, Pilas, Gibraleón y Villanueva del Ariscal.

Como balance de estas actuaciones, los agentes han detectado diversas incidencias relacionadas con las denominadas "casas discoteca". En consecuencia, se ha procedido a denunciar a aquellas viviendas que incumplían la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana, la cual prohíbe de forma expresa el uso de altavoces y equipos de música que generen molestias al vecindario.

Desde el cuerpo policial se ha recordado que El Rocío no es un espacio destinado al "ocio descontrolado", sino una aldea de carácter residencial con un alto valor medioambiental y una profunda identidad rociera. Por ello, insisten en que el disfrute debe ser siempre compatible con el descanso de los vecinos, el respeto mutuo y la tranquilidad de la zona.

La Policía Local de Almonte ha hecho un llamamiento directo a la responsabilidad y colaboración ciudadana. Según han manifestado, "el cumplimiento de las normas vigentes es la herramienta fundamental para asegurar que todos los visitantes y residentes puedan disfrutar de la aldea en armonía".

La Policía Local ya recordó el pasado mes de diciembre que las sanciones por el incumplimiento de la normativa se han incrementado notablemente para frenar estos problemas de convivencia que afectan a los tres núcleos de población, especialmente a la aldea.

Actualmente, las multas por estas infracciones oscilan entre los 600 y los 30.000 euros, cuantía que se determina en función de la gravedad de los hechos y la posible reincidencia de los infractores. Asimismo, los agentes advierten sobre la responsabilidad de los dueños de los inmuebles: ante la dificultad que suele presentarse para identificar a los participantes de las fiestas —quienes frecuentemente se encierran en el interior de la vivienda para evitar la acción policial—, la ley permite responsabilizar directamente a los titulares de las viviendas.