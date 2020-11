Rocío Gómez Domínguez: “Queremos que la Hermandad de Huelva sea un lugar de encuentro”

-¿Qué le mueve a presentar su candidatura a la presidencia de la junta de gobierno de la Hermandad del Rocío de Huelva?

-Con sinceridad, lo que me mueve es el corazón y el convencimiento de que puedo prestar un mayor servicio a mi hermandad. Después de años de estar involucrada en distintos campos y con diferentes juntas de gobierno, pienso que es el momento de dar un paso al frente con un equipo humano extraordinario y con la fuerza de una devoción a la Virgen del Rocío, que traigo heredada de generaciones atrás, y que es la que me mueve a mí y al grupo que me acompaña.

-¿Cuales son las necesidades más urgentes en la hermandad?

-Realmente, la hermandad no necesita ninguna revolución pero sí una evolución constante, ya que es una entidad viva en continuo crecimiento. En base a esto, sí es cierto que hay ámbitos en los que hay que priorizar como por ejemplo el desarrollo de los estatutos aprobados este verano con un reglamento de régimen interno que regule la vida cotidiana de la hermandad así como las distintas circunstancias que la rodean.

-¿Qué actuaciones realizaría en las casas de Huelva y El Rocío?

-A nuestro parecer la mayor carencia que presentan las casas es un lugar donde los hermanos podamos vernos tanto a nivel particular como a través de los grupos de la propia hermandad. Así, mientras en la casa de Huelva pretendemos habilitar un espacio que propicie el encuentro entre los hermanos, en la casa de El Real queremos hacer un estudio más profundo ya que las necesidades que presenta son mayores. Aquí la opinión de los hermanos será importante ya que debe ser un proyecto en el que podrán participar a través de un concurso de ideas.

-¿Alguna mejora en el camino hacia a la aldea almonteña?

-El camino de la Hermandad de Huelva necesita de una profunda reflexión por todas las partes implicadas. En lo que respecta a nuestra organización, queremos formar una comisión permanente de romería, que involucre a las diferentes formas que tenemos de llegar a las plantas de la Blanca Paloma para que asesore a la junta de gobierno de las incidencias que actualmente existen así como de las posibles mejoras que se puedan aplicar al transitar de nuestra caravana.

-¿Qué haría en la vida de la Hermandad de Huelva para mejorarla?

-La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Huelva hay que abrirla a los hermanos. Ellos son el mayor patrimonio de una hermandad y debemos hacer que se sientan partícipes y protagonistas de su vida litúrgica, social y formativa. Entre otras iniciativas, pretendemos poner en marcha un plan de acogida a los nuevos hermanos que les permita conocer nuestros principios históricos y nuestros fines. Los hermanos tenemos que saber dónde estamos y hacia dónde caminamos.

-¿Cuál el proyecto de su candidatura para la juventud rociera?

-Para la juventud queremos potenciar la formación incluyendo el acercamiento a los Sacramentos de la Iglesia. Igualmente, deseamos que se impliquen en todos los ámbitos de la Hermandad del Rocío de Huelva para inculcarles que ser rociero supone un proyecto de vida cristiano de amor a nuestra Madre del Rocío; es un don del que debemos estar orgullosos y así debemos saber expresarlo en cada acto, en cada culto, en cada servicio prestado y en nuestro día a día personal. Ellos son nuestro futuro.

-¿En qué lugar tiene la labor social y caritativa de su junta de gobierno?

-Los tiempos que vivimos en la actualidad y los propios fines de la hermandad hacen que la caridad tenga un lugar preponderante en nuestro proyecto ya que siempre hay que tener presente a los que más nos necesitan. Para ello pretendemos incrementar los recursos humanos, económicos y materiales a nuestro alcance que respondan a las necesidades sociales de la ciudad y que fomenten la coordinación y colaboración con entidades sociales.

-¿Cómo definiría su programa para los próximos cuatro años?

-Nuestro programa, el que presentamos a los hermanos rocieros es un programa cargado de ilusión que busca afianzar a nuestra Hermandad del Rocío de Huelva como referente de fe mariana, amor fraterno y caridad cristiana que nos haga crecer, aún más si cabe, en la devoción rociera dentro y fuera de nuestra ciudad de Huelva.