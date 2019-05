Nueve candidaturas para la codiciada Alcaldía de la capital

Nueve candidaturas optan a la Alcaldía de Huelva frente a las once de 2015. PSOE, PP, Cs, Mesa de la Ría, la confluencia de IU y Podemos en Adelante Huelva y Vox repiten en unos comicios en los que el alcalde capitalino, Gabriel Cruz, aspira a revalidar su mandato socialista por otros cuatro años más, mientras que la independiente Pilar Marín encabeza una lista popular que supone un importante cambio de ciclo en el principal grupo de la oposición: el fin de la era periquista.

Tras los nefastos resultados de las generales del 28-A, los populares tienen por delante la difícil tarea de conservar un segundo puesto que puede peligrar si Cs, que ha situado como número uno a Néstor Santos, consuma el sorpasso de los pasados comicios.

IU y Participa han forjado a fuego lento una confluencia –se unen en la marca Adelante Huelva, con Mónica Rossi y Jesús Amador como números uno y dos, – para intentar, como mínimo, mantener a los cuatro concejales que suman actualmente entre ambos grupos; mientras que Rafael Gavilán vuelve a liderar el proyecto municipal de Mesa de la Ría, con el que ya logró entrar en el Ayuntamiento hace cuatro años; y Vox apuesta por el expopular Wenceslao Font para hacerlo.

Independientes por Huelva (IxH), con Ramón López como número uno, se estrena en la carrera electoral; al igual que Creo en Huelva, cuya lista encabeza el exciudadano y actual edil no adscrito Ruperto Gallardo; mientras que el PA se cae del cartel, pero la formación Andalucía por Sí (AxSí) aspira, de la mano de Andrés María Díaz, a llevar el andalucismo a la Casa Consistorial.

En esta ocasión no han presentado listas para el 26-M, a diferencia de lo ocurrido hace cuatro años, UPyD, Democracia Nacional y el Partido Comunista de los Pueblos de España.

Independientes, Creo en Huelva y Andalucía por Sí se estrenan en estos comicios

Desde la constitución de la Corporación en junio de 2015, seis son los partidos que actualmente tienen representación y repiten. Así el PSOE ha gobernado en minoría con once ediles; mientras el PP cuenta con ocho concejales, Cs con tres, IU con otros tres, Mesa de la Ría con uno y Participa con otro.

El 28-A se traduce en Huelva en 9 ediles del PSOE, 6 de Cs y 4 de UP, PP y Vox. Sin embargo, la extrapolación del resultado de las generales al ámbito local no contempla a los partidos que no se presentaron a aquellos comicios y que ahora concurren a a cita municipal con las urnas.

Sobre la mesa está la incógnita de si el bloque de derechas logrará arrebatar la Alcaldía a los socialistas, que han conformado una candidatura –con la que el secretario general del PSOE y actual alcalde en Huelva aspira a mantener el bastón de mando– que es continuista, aunque con nombres que aportan matices de renovación y alguna incorporación novedosa.

La segunda teniente de alcalde de Economía y Hacienda, María Villadeamigo, pasa a ser la número dos de una lista en la que, por deseo propio, no figura la que aún es primera teniente de alcalde de Cultura, Elena Tobar.

Del tres al seis repiten José Fernández, María José Pulido, Manuel Gómez Márquez y Esther Cumbrera; mientras que el asesor y jefe de gabinete del alcalde, Francisco Balufo, entra como séptimo. Por detrás de él se incorpora Eva María del Pino García, una economista que es funcionaria del Ayuntamiento que aporta esos matices de renovación que quiere Cruz y que también se funden con los de continuidad que llevan la voz cantante.

El noveno es el actor y gestor cultural Daniel Mantero, uno de los fichajes para estas municipales, y tras él se incorpora Tania González (desde la parte más orgánica) y repite el edil Jesús Manuel Bueno.

A la decana de la Facultad de Ciencias del Trabajo, Pilar Marín, quien encabeza la candidatura del PP, le siguen, por este orden, el economista Jaime Pérez, el empresario y artista Paco Millán, el abogado Javier González Navarro y la ex de UpyD Patricia Pelegrín.

A continuación, como sexto de la candidatura figura José Luis Puente. Y eso que en un principio se barajaba la opción de que ese puesto lo ocupara Víctor Calvo, quien finalmente es el séptimo. De la mano del edil popular Felipe Arias, fue coordinador del área de Infraestructuras y Servicios Municipales en el Ayuntamiento entre julio de 2007 y junio de 2015.

La formación naranja, por su parte, fichó a Guillermo García Longoria como número dos de la candidatura que lidera Néstor Santos. Lo hizo después de que el exparlamentario popular por Huelva en la última legislatura pidiera su baja en el partido en el que entró en el año 2000.

Tras García Longoria se sitúan, por este orden, Noelia Álvarez González, David Hernández, Ana María de Silva, Paloma González Gragera, Tamara Vargas Jiménez, Fernando Pérez Domínguez, María Carmen Corchero y Rafael Hernández López.

IU, de la mano de la actual portavoz municipal y coordinadora local del partido en Huelva, encabeza la candidatura de la confluencia con Podemos. De este modo, Adelante Huelva tiene como número uno a Mónica Rossi, seguida por Jesús Amador, portavoz municipal de Participa y secretario general de Podemos en Huelva. María Eugenia Gadea, Daniel Hernández, Esther Carbajo y Enrique Javier Botello son los siguientes en liza.

Rafael Gavilán, actual concejal y portavoz de Mesa de la Ría en el Ayuntamiento de Huelva, es el candidato para los comicios municipales. Tras él figuran Francisco José Romero, Concepción Martínez, Juan Manuel Buendía y Mónica Gutiérrez.