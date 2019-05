Cruz aspira a revalidar la Alcaldía con un equipo de personas "capacitadas", "honestas", "trabajadoras" y "buenas"

El alcalde de la capital y candidato del PSOE para las municipales del 26 de mayo, Gabriel Cruz, ha presentado hoy de manera formal en el Paseo de la Ría, junto al Muelle de la Rio Tinto Company Limited, a los integrantes de su lista, "un grupo de hombres y mujeres que van a conformar el próximo Gobierno de la ciudad".

Le acompañan en la candidatura, según ha valorado, personas "honestas, comprometidas, trabajadoras" y que reúnen las virtudes que, en su opinión, se necesitan para gobernar Huelva.

Al respecto, ha puntualizado que para afrontar ese reto es necesario disponer de personas con capacidad, competencia y preparación para asumir las diferentes áreas de gobierno y, en este sentido, ha recalcado que los candidatos están "plenamente capacitados, tal como lo han demostrado a lo largo de su trayectoria pública y privada".

La ilusión, el amor por Huelva, las ganas de trabajar, la sensibilidad ante los problemas, la creencia en las posibilidades de la ciudad y el hecho de que "son muy buena gente" son otras de las cualidades que el candidato ha destacado de sus acompañantes.

"Orgulloso" de contar con este equipo, Cruz se prepara ya para arrancar la campaña después de que en las recientes elecciones generales el PSOE haya mejorado, con 10.000 votos más, los resultados de las autonómicas de diciembre y haya cosechado 4.000 papeletas más respecto a las generales de 2016.

El candidato ha hecho balance de los cuatro años de mandato que están a punto de finalizar. Así, ha ensalzado la labor realizada por los diez concejales socialistas al señalar que se siente orgulloso de su dedicación, y de que, gobernando en minoría, hayamos "dado la vuelta completamente a la situación económica del Ayuntamiento porque este año estaremos dentro de los límites de equilibrio presupuestario".

Cruz también ha destacado la reducción de la presión fiscal en cuatro puntos y el hecho de que, a pesar de la "situación de bancarrota" en la que estaba el Ayuntamiento en el año 2015, las empresas y los trabajadores de las empresas públicas, así como los municipales, cobran de forma puntual.

Según ha asegurado, en estos cuatro años se han recuperado los derechos de los trabajadores, se le ha dado impuso a las empresas públicas como Emtusa, se le ha dado vida a la ciudad, la cultura ha ganado presencia, la ciudad ha crecido en autoestima (con logros como la Capitalidad de la Gastronomía), la capital está presente en la ferias turísticas nacionales e internacionales y ha organizado campeonatos como el Europeo de Bádminton o una copa del mundo de Triatlón y en 2021 acogerá el Mundial.

La apuesta por el empleo, la puesta en marcha del parque Huelva Empresarial, que estaba "abandonado"; el trabajo desarrollado con el Puerto para el acercamiento de la ciudad a la Ría, las políticas sociales centradas en las personas, los más de 25 millones de euros de inversión logrados para transformar la ciudad a través de las obras de Edusi (algunas actuaciones ya ya han empezado y en las próximas semanas comenzarán más de una decena) y la apuesta el deporte con escuelas deportivas también son, bajo en punto de vista de Cruz, otros de los logros de su mandato.

"Se han hecho muchas cosas con mucho esfuerzo, partiendo de una situación de bancarrota y aun así el Ayuntamiento ha sacado adelante todas estas iniciativas y además es un Ayuntamiento que no se esconde. Da la cara con un equipo de Gobierno que dijo que la seña de identidad que es el Recreativo no se dejaba. Y hoy está en la promoción y hay una ilusión colectiva en la ciudad como no se recordaba hace muchos años, sobre todo unido a algo que nos enorgullece a todos", ha manifestado.

Del mismo modo, como ejemplo del cumplimiento del programa con el que accedió al Gobierno capitalino, ha recordado el compromiso de que Isla Chica contase con el centro de salud. Una promesa de campaña de hace cuatro años que, además, era un "compromiso personal". Al respecto, ha indicado que "hoy no sólo se están haciendo los movimientos de tierra y la cimentación" de esta infraestructura, sino que "ya va hacia arriba y seguramente en menos de un año estará terminada".

Bajo su punto de vista, Huelva va a seguir creciendo, modernizándose y defendiendo sus tradiciones pero también se debe abrir a nuevos proyectos para ser una ciudad de futuro, referente y orgullo de los onubenses. Y con este fin aspira a revalidar la Alcaldía.

No ha querido valorar si se ve en el Gobierno local con mayoría, en minoría o pactando, ya que "hay que tenerle respeto a la ciudadanía" y, según ha recordado, nunca valora previamente las convocatorias electorales. "Nos presentamos con el aval del trabajo realizado y con mucha ilusión. Serán los ciudadanos los que decidan. Ellos se merecen un absoluto respeto y nosotros nos sometemos a su sabio criterio", ha manifestado.