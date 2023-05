Elecciones Municipales Huelva 2023: Vox celebra que el aumento de votos "sea la llave para tomar decisiones"

Vox será la tercera fuerza política en el Ayuntamiento de Huelva con dos concejales y 4.771 votos. Tendrá como líder a Wenceslao Font. El partido jugará un papel fundamental en la formación del nuevo gobierno municipal, tras ganar las elecciones Pilar Miranda (PP) con 13 concejales, frente a los 11 del PSOE.

"Estamos contentísimos con los datos que reflejan lo útil que ha sido Vox en el Ayuntamiento de Huelva durante los últimos cuatro años", ha celebrado Font. "Hemos ampliado el número de votos y pasamos de ser la sexta fuerza municipal a ser la tercera, lo que nos coloca en una posición muy interesante de cara a tomar las decisiones cruciales en el Ayuntamiento", asegura. Cada voto de Vox, dice el líder del partido, "nos servirá para hacer las cosas bien por Huelva".

Sobre la posibilidad de una alianza con Pilar Miranda, Font aseguraba hace hace unos días a este periódico que "todo es posible, porque aunque tengamos una serie de líneas rojas, creemos que las cosas se pueden negociar para llegar a un acuerdo. Con Pilar Miranda siempre me he llevado muy bien. En general, es una persona afable y con la que se puede hablar. Con todo, siempre pondremos condiciones que van más en el programa que en las personas. No venimos a ocupar puestos, pero estamos dispuestos a demostrar que sabemos y podemos gobernar", asegura.

Quiere a Huelva y así lo ha transmitido siempre a través de las redes sociales. Por ello, Wenceslao Font ha concurrido a estas elecciones municipales para "defender su ciudad, creyendo y luchando por sus potencialidades".

Por su parte, Rafael Segovia, presidente provincial, asegura que "para nosotros ya los resultados eran buenos antes de conocerlos, porque habíamos duplicado las listas, lo que significa que nos hemos consolidado en la provincia y además hemos cuadruplicado el número de concejales, por lo que podemos estar muy satisfechos".

Segovia ha querido agradecer el trabajo, el esfuerzo y la valentía de todos los que se han presentado en las listas de Vox, "a pesar de las dificultades". "Creo que el resultado, tanto a nivel local como a nivel provincial ha sido espectacular. Lo importante no es el partido sino los valores que representa. Decimos lo mismo aquí que en Bruselas y eso es parte de nuestro éxito", ha recogido.

Tomás Fernández, diputado nacional por la provincia ha celebrado que "estamos en un momento muy ilusionante. Vamos a ser muy necesarios en muchas comunidades y capitales de provincia y vamos a hacer valer los votos de los ciudadanos. Esto es una previa a lo que va a pasar dentro de unos meses. Parece que vienen tiempos de cambio en España".