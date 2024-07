El restaurante de Higuera de la Sierra donde podrás cenar bajo y junto a las estrellas

Quico y Ángela son los "Beekeeper" de Higuera de la Sierra, unos hermanos que encarnan esos valores de los apicultores en el respeto por la naturaleza en su Restaurante La Colmena.

La película acción de este año , The Beekeeper de Jason Statham como protagonista, ha puesto de moda la figura del apicultor como símbolo de dedicación y meticulosidad. En Higuera de la Sierra, municipio famoso por su cabalgata de reyes, encontramos a Quico y Ángela, quienes encarnan esos valores de los apicultores en el respeto por la naturaleza en su Restaurante La Colmena. Este establecimiento no solo destaca por su nombre peculiar, sino también por una cocina de proximidad que ha conquistado los paladares más exigentes, no es raro encontrar a jugadores de primera de fútbol de primer nivel en este local, actores, empresarios de renombre, etcétera.

La Colmena se enorgullece de su cocina de kilómetro cero, donde cada plato es un homenaje a los productos locales. En un mundo donde la globalización ha estandarizado los sabores, Quico y Ángela han decidido apostar por lo auténtico, por la tierra y el entorno cercano pueden ofrecer. Las setas y la caza son los protagonistas indiscutibles del menú, con recetas que honran las tradiciones gastronómicas de su familia.

El otoño es una estación predilecta en La Colmena, con una gran cantidad de setas que Quico y Ángela recolectan personalmente. Platos con boletus, gurumelos y las tanas deleitan a los comensales. La caza, por su parte, llega a la mesa en forma de jabalí, corzo, etcétera, cocinados con esmero y respeto por el género.

Uno de los atractivos más singulares de La Colmena es su experiencia de cenas bajo las estrellas. Cada fin de semana, el patio interior del restaurante se transforma en un comedor al aire libre, donde los clientes pueden disfrutar de la gastronomía mientras contemplan el cielo nocturno. Con un aforo limitado, estas cenas ofrecen una atmósfera íntima y exclusiva, realzada por la iluminación suave, hace que sea muy recomendable reservar.

La Colmena

Quico y Ángela no son solo los propietarios de La Colmena; son el alma y el motor de este proyecto. Su pasión por la cocina y el compromiso con la calidad y la autenticidad se reflejan en cada detalle del restaurante. Quico, con su amor por la caza y la recolección de setas, aporta la experiencia y el conocimiento del terreno. Ángela, por su parte, es la maestra de los fogones, capaz de transformar los ingredientes más simples en auténticas delicias culinarias. En la cocina podemos encontrar a Cinta también, la esposa de Quico. Juntos, han logrado crear un lugar que es referente en la cocina de la zona y en el sector del catering.

En un mundo cada vez más acelerado y desconectado de sus raíces, La Colmena de Higuera de la Sierra se alza como un faro de autenticidad y buen hacer, guiado por la dedicación de Quico y Ángela, los "Beekeeper" de Higuera.