La playa de Huelva que es "el lugar de paz" de la periodista Nieves Herrero

La conocida presentadora de televisión, Nieves Herrero, lleva media vida veraneando en la costa onubense, comprándose incluso una vivienda en esta preciosa playa, a donde viene a pasar sus vacaciones cada vez que puede.

La periodista Nieves Herrero encontró su lugar de paz en la provincia de Huelva, recomendada por el ya fallecido también comunicador onubense Jesús Hermida, que le aseguró que en las playas de Huelva encontraría su retiro de tranquilidad.

En una entrevista concedida a este diario, la madrileña contaba por qué eligió Huelva, además de por la recomendación de su compañero de profesión "Coincidió que una amiga me alquiló una casa en Islantilla y así empecé, alquilando muchos años. Después compré la que hoy es mi casa en El Rompido. Y así fue, todo casualidad".

La comunicadora es una enamorada de El Rompido, donde descansa y disfruta de la vida, antes de volver a la capital madrileña, donde reside el resto del año: "Huelva es mi oxígeno para todo el año".

Un lugar donde disfruta de los más bellos atardeceres, momentos únicos que también compartió años atrás con su madre, "Mientras mi madre fallecía, yo le hablaba y le decía mamá, recuerda las puestas de sol tan preciosas de Huelva, y cuando creíamos que no estaba oyendo ella me señalaba con el dedo y me pedía que continuara. Ella ha pasado muchos días viendo esas puestas de sol y eso le ha dado mucha paz. Realmente Huelva es como entrar en otra dimensión, en la del ser humano. Frente a la vorágine del trabajo, tengo la sensación de que aquí se para el tiempo".