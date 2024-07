Esta es la playa de Huelva con el agua más "calentita" para bañarnos estos días de julio

Sabemos de sobra que las aguas de nuestras playas no es que sean precisamente tan cálidas como las "caribeñas". Pero si queremos que al entrar al mar y que no nos de "algo", hay algunas playas que nos lo ponen difícil. No es el caso de esta, que tiene el agua más calentita de estos días de julio.

Las aguas del Océano Atlántico que bañan nuestra costa, es lo que tiene, que a veces son tan frías que no hay quien se meta a darnos un baño en el mar. Y aunque a muchos les encanta un baño en un agua más "fresquita", a otros tantos nos atrae más refrescarnos en aguas con temperaturas más "calentitas".

Aún así, como imaginarás, nuestra costa no es de la más frescas del sur de la península ibérica, la zona del Algarve portugués puede llegar a tener aguas con unas temperaturas tan gélidas que nos cueste pasar de la orilla, a no ser que sea plena ola de calor y no nos quede más remedio que darnos un baño para sofocar las altas temperaturas.

Playa de Matalascañas / Alberto Domínguez

Durante este mes de julio, las playas están teniendo un agua con una temperatura media un poco más baja que el pasado verano 2023. Y en la actualidad, la playa de nuestra provincia que tiene el agua con una temperatura más cálida estos días de julio, es la Playa de Matalascañas, en el término municipal de Almonte.

Según la web internacional Sea Temperature, que mide las temperaturas de las aguas de todas las playas del mundo, registró que estos días atrás, la playa de Matalascañas fue la que acumuló la mayor temperatura en sus aguas, que fueron de unos 24,8 grados tanto el 10 como el 11 y el 18 de julio, y con una media durante todo ese mes de 23,5 grados. Le seguirían muy de cerca la Playa de Rompeculos, en Palos de la Frontera, con su agua a una temperatura a 24 grados los días 8 y 10 de julio.